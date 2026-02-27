15th Ramadhan Jazz Festival 2026: Harmoni untuk Negeri Lewat Musik dan Kemanusiaan di Masjid Cut Meutia

Mengusung tema “Harmoni Untuk Negeri”, festival tahun ini menonjolkan kombinasi musik jazz dan aksi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.(Dok. Istimewa)

Ramadhan Jazz Festival 2026 kembali digelar oleh Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) bekerja sama dengan WartaJazz, menandai penyelenggaraan ke-15 untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Mengusung tema “Harmoni Untuk Negeri”, festival tahun ini menonjolkan kombinasi musik jazz dan aksi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Acara yang unik ini tetap menjadi satu-satunya festival jazz di dunia yang diselenggarakan di pelataran masjid selama Ramadhan. Dengan menekankan nilai-nilai perdamaian dan harmoni, festival diharapkan tidak hanya menyentuh warga Jakarta, tetapi seluruh elemen masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Mengutip Al-Qur’an Surah Ibrahim ayat 4, festival ini ingin menyampaikan pesan kebaikan dan kasih sayang melalui musik dan bahasa yang menyentuh hati.

Agus Setiawan Basuni, Managing Director WartaJazz sekaligus Artistic Director dan penggagas RJF, menegaskan bahwa Ramadhan Jazz Festival 2026 bukan sekadar konser musik, tetapi juga gerakan sosial. Seluruh keuntungan penjualan tiket akan didonasikan 100% untuk misi kemanusiaan. Tahun ini, fokus donasi diarahkan ke Sumatera Barat melalui program reboisasi hutan dan renovasi masjid, sebagai wujud semangat sedekah dan kepedulian sosial.

Festival musik jazz ini juga menghadirkan sederet musisi papan atas. Line up artis tahun ini mencakup Candra Darusman, Nikita Dompas & Detik Waktu Quartet feat. Andien & Adira Kania, Galaxy Big Band Jazz Orchestra, Krakatau X Andre Dinuth X Barry Likumahuwa, Societeit de Harmonie x Natasya Elvira, Sore, dan Sisitipsi. Kehadiran musisi ternama ini diprediksi akan menarik sekitar 5.000 pengunjung, menjadikan Ramadhan Jazz Festival 2026 sebagai salah satu acara musik jazz terbesar di Jakarta pada bulan suci.

M. Pradana Indraputra, Ketua Ramadhan Masjid Cut Meutia, bersama Ali Akbar Hasyemi selaku Project Officer Ramadhan Jazz Festival 2026, mengumumkan bahwa festival akan berlangsung pada 6–7 Maret 2026 di Plataran Masjid Cut Meutia, Jakarta. Penonton dapat ikut berdonasi melalui aplikasi Goers atau langsung di lokasi saat hari-H.

Selain menikmati musik jazz berkualitas, pengunjung festival juga berkesempatan bertemu tokoh-tokoh ternama, mulai dari musisi, tokoh politik, masyarakat, hingga duta besar negara sahabat. Dengan konsep yang menggabungkan seni, budaya, dan kemanusiaan, Ramadhan Jazz Festival 2026 tetap konsisten menjadi platform bagi generasi muda Indonesia untuk menebar harmoni dan kebaikan di bulan Ramadhan.