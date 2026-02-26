Rangkuman Bridgerton Season 4: Dari Dansa Topeng hingga Pernikahan Rahasia Sophie Baek

Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Media Indonesia
26/2/2026 22:12
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Netflix resmi merilis bagian kedua dari Bridgerton Season 4 pada hari ini, 26 Februari 2026. Empat episode terakhir (Episode 5-8) membawa penonton pada puncak emosional dari kisah cinta ala Cinderella antara Benedict Bridgerton dan Sophie Baek.

Poin Penting Ending Season 4:

  • Pernikahan Benedict & Sophie: Pasangan ini akhirnya menikah secara resmi setelah identitas Sophie "dibersihkan" oleh Lady Violet.
  • Nasib Antagonis: Lady Araminta Gun terbukti melakukan penggelapan dana warisan Sophie dan kehilangan pengaruhnya di Ton.
  • Post-Credits Scene: Menampilkan momen romantis Benedict dan Sophie di pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk London.

Transformasi Sophie Baek dan Chemistry Yerin Ha

Aktris Yerin Ha mendapat pujian luas atas perannya sebagai Sophie Baek. Dalam Part 2, karakternya berkembang dari seorang pelayan yang ketakutan menjadi wanita yang berani mempertahankan martabatnya. Adegan "bathtub" yang sempat viral di media sosial juga menjadi salah satu momen paling intim dalam sejarah serial ini, memperkuat posisi Benedict dan Sophie sebagai pasangan favorit penggemar.

Bocoran Bridgerton Season 5

Meskipun Netflix belum memberikan pengumuman resmi mengenai tanggal rilis Season 5, produksi dikabarkan akan dimulai pada musim semi 2026. Fokus cerita diprediksi akan beralih ke Eloise Bridgerton atau Francesca Bridgerton, mengingat perkembangan alur cerita mereka yang mulai menonjol di akhir musim keempat ini.

Detail Produksi Informasi Terbaru
Tanggal Rilis Part 2 26 Februari 2026
Jumlah Episode 8 Episode (Total)
Pemeran Utama Luke Thompson & Yerin Ha
Platform Streaming Netflix

Jangan lewatkan keseruan lengkapnya hanya di Netflix. Simak terus update terbaru mengenai dunia Bridgerton hanya di Media Indonesia.



Editor : Indrastuti
