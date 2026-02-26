11 Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2 Lengkap

Berikut Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2(Doc PlayStation)

SHIN Megami Tensei: Persona 4 PS2 adalah game bergenre RPG yang dirilis untuk konsol PlayStation 2 pada tahun 2008 oleh Atlus.

Game berjudul lengkap Shin Megami Tensei: Persona 4 ini merupakan seri keempat dari franchise Persona, bagian dari seri besar Shin Megami Tensei.

Berikut 11 Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2

1. Manfaatkan Sistem Social Link

Fokus tingkatkan Social Link dengan karakter yang sering kamu gunakan.

Setiap kenaikan rank membuat Persona dari Arcana tersebut jadi lebih kuat saat fusion.

Prioritaskan party member seperti Yosuke, Chie, Yukiko, dan Kanji agar kemampuan tempur mereka berkembang.

2. Eksploitasi Kelemahan Musuh

Setiap Shadow punya elemen lemah.

Serang kelemahan untuk menjatuhkan musuh.

Jika semua musuh jatuh, lakukan All Out Attack untuk damage besar.

3. Fusion Persona Secara Rutin

Jangan terlalu lama memakai Persona level rendah.

Gunakan Velvet Room untuk fusion Persona baru dengan skill lebih kuat.

Perhatikan Arcana agar sesuai dengan Social Link yang sudah tinggi.

4. Farming Uang dan EXP Cepat

Ulangi dungeon lama untuk leveling.

Lawan Golden Hand untuk EXP dan uang besar.

Gunakan skill yang meningkatkan akurasi saat melawan Golden Hand karena mereka sering kabur.

5. Naikkan Social Stats Lebih Awal

Knowledge

Courage

Diligence

Understanding

Expression

6. Selesaikan Dungeon Secepatnya

Usahakan menamatkan dungeon dalam 1 sampai 2 hari saja.

Sisakan waktu untuk meningkatkan Social Link.

7. Perhatikan Cuaca

Saat hujan, musuh di dungeon lebih kuat.

Gunakan hari cerah untuk fokus Social Link.

8. Gunakan Skill Buff dan Debuff

Jangan hanya menyerang.

Skill seperti Tarukaja dan Rakunda sangat membantu melawan boss.

9. Simpan SP untuk Boss

Jangan habiskan SP di awal dungeon.

Bawa item pemulih SP secukupnya.

10. Cara Mendapat True Ending

Pilih dialog yang tepat saat interogasi tersangka.

Jangan langsung menuduh sembarang karakter.

Ikuti alur cerita dengan hati-hati agar tidak mendapat bad ending.

11. Persona Kuat Rekomendasi Awal Game

Slime

Valkyrie

Omoikane

Game ini mengikuti kisah seorang siswa SMA yang pindah ke kota kecil bernama Inaba. Ia dan teman-temannya terlibat dalam misteri pembunuhan berantai yang berkaitan dengan dunia lain di dalam televisi. Untuk melawan makhluk bernama Shadow, mereka menggunakan kekuatan khusus yang disebut Persona. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, blogger