Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

11 Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/2/2026 18:30
Berikut Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2(Doc PlayStation)

SHIN Megami Tensei: Persona 4 PS2 adalah game bergenre RPG yang dirilis untuk konsol PlayStation 2 pada tahun 2008 oleh Atlus.

Game berjudul lengkap Shin Megami Tensei: Persona 4 ini merupakan seri keempat dari franchise Persona, bagian dari seri besar Shin Megami Tensei.

Berikut 11 Trik Shin Megami Tensei: Persona 4 PS2

1. Manfaatkan Sistem Social Link

  • Fokus tingkatkan Social Link dengan karakter yang sering kamu gunakan.
  • Setiap kenaikan rank membuat Persona dari Arcana tersebut jadi lebih kuat saat fusion.
  • Prioritaskan party member seperti Yosuke, Chie, Yukiko, dan Kanji agar kemampuan tempur mereka berkembang.

2. Eksploitasi Kelemahan Musuh

  • Setiap Shadow punya elemen lemah.
  • Serang kelemahan untuk menjatuhkan musuh.
  • Jika semua musuh jatuh, lakukan All Out Attack untuk damage besar.

3. Fusion Persona Secara Rutin

  • Jangan terlalu lama memakai Persona level rendah.
  • Gunakan Velvet Room untuk fusion Persona baru dengan skill lebih kuat.
  • Perhatikan Arcana agar sesuai dengan Social Link yang sudah tinggi.

4. Farming Uang dan EXP Cepat

  • Ulangi dungeon lama untuk leveling.
  • Lawan Golden Hand untuk EXP dan uang besar.
  • Gunakan skill yang meningkatkan akurasi saat melawan Golden Hand karena mereka sering kabur.

5. Naikkan Social Stats Lebih Awal

  • Knowledge
  • Courage
  • Diligence
  • Understanding
  • Expression

6. Selesaikan Dungeon Secepatnya

  • Usahakan menamatkan dungeon dalam 1 sampai 2 hari saja.
  • Sisakan waktu untuk meningkatkan Social Link.

7. Perhatikan Cuaca

  • Saat hujan, musuh di dungeon lebih kuat.
  • Gunakan hari cerah untuk fokus Social Link.

8. Gunakan Skill Buff dan Debuff

  • Jangan hanya menyerang.
  • Skill seperti Tarukaja dan Rakunda sangat membantu melawan boss.

9. Simpan SP untuk Boss

  • Jangan habiskan SP di awal dungeon.
  • Bawa item pemulih SP secukupnya.

10. Cara Mendapat True Ending

  • Pilih dialog yang tepat saat interogasi tersangka.
  • Jangan langsung menuduh sembarang karakter.
  • Ikuti alur cerita dengan hati-hati agar tidak mendapat bad ending.

11. Persona Kuat Rekomendasi Awal Game

  • Slime
  • Valkyrie
  • Omoikane

Game ini mengikuti kisah seorang siswa SMA yang pindah ke kota kecil bernama Inaba. Ia dan teman-temannya terlibat dalam misteri pembunuhan berantai yang berkaitan dengan dunia lain di dalam televisi. Untuk melawan makhluk bernama Shadow, mereka menggunakan kekuatan khusus yang disebut Persona. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, blogger



Editor : Reynaldi
