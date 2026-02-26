Sinopsis Film The Enforcer: Aksi Antonio Banderas Hadapi Organisasi Kriminal

Berikut Sinopsis Film The Enforcer(Doc IMDB)

THE Enforcer adalah film bergenre aksi, kriminal dan thriller yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 31 menit.

Film yang disutradarai Richard Hughes ini dibintangi oleh Antonio Banderas, Alexis Ren, Mojean Aria dan Vivian Milkova.

Berikut Sinopsis Film The Enforcer

Film ini berkisah tentang Cuda, seorang penagih utang dan algojo bayaran yang bekerja untuk organisasi kriminal di Miami.

Baca juga : Dari Harrison Ford hingga Ethan Isidore, Ini Daftar Pemeran Film Indiana Jones and the Dial of Destiny

Ia dikenal sebagai eksekutor yang tegas dan tanpa ampun dalam menjalankan perintah bosnya.

Namun, hidup Cuda mulai berubah ketika ia mengetahui bahwa organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam kejahatan serius yang membahayakan seorang gadis remaja yang kabur dari rumah.

Hati nuraninya terusik, dan untuk pertama kalinya ia mempertanyakan pekerjaannya.

Demi melindungi gadis tersebut dan menebus kesalahan masa lalunya, Cuda berbalik melawan organisasi kriminalnya sendiri.

Keputusan itu membuatnya menjadi target buruan dan memicu serangkaian aksi penuh ketegangan dan pertempuran sengit. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki