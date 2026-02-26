Sherina Akting Lagi! Main Film Filosofi Teras

Film Filosofi Teras(foto dok. MI/Fathurrozak)

SETELAH kemunculannya kembali di layar lebar lewat film Petualangan Sherina 2 (2023), aktris dan musisi Sherina Munaf kembali ke layar lebar lewat film baru berjudul Filosofi Teras. Film ini merupakan adaptasi dari buku laris karya Henry Manampiring.

Kembalinya Sherina untuk akting memang cukup mengejutkan. Pasalnya, ia cukup ‘selektif’ dalam memilih proyek film. Disebut Sherina, kembalinya setelah hampir tiga tahun tak main film lagi sebenarnya karena film barunya ini punya ‘magnet’ khusus.

“Pertama-tama Filosofi Teras itu adalah buku yang sangat menyentuh banyak orang, bukan hanya menyentuh tapi membantu hidup mereka,” kata Sherina saat dijumpai di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, (25/2).

Sherina sendiri mengaku sudah mengenal dan berteman lama dengan sang penulis buku tersebut. Bahkan sebelum buku Filosofi Teras terbit.

“Jadi aku percaya dengan karyanya Henry, yang pada akhirnya difilmkan ini walaupun formatnya berbeda, pasti akan bisa membantu banyak orang di luar sana,” tambah Sherina.

Perihal soal sikap selektif dalam memilih proyek film, Sherina justru menampik hal tersebut. Ia mengaku banyak mengeksplorasi disiplin seni lain. Justru, ia merasa bersyukur masih bisa dipercaya untuk kembali berakting.

“Aku enggak mau bilang selektif dalam film lah. Karena memang yang aku lakukan di industri ini kan macam-macam. ‘Palugada’ aja sih, yang dibutuhkan apa, ayo dikerjakan,” ungkapnya.

“Beberapa saat pernah fokusnya di musik, dan pada akhirnya sempat ke Jepang juga untuk mengeksplor hal lain, karena aku memang mencintai seni dalam berbagai macam bentuk. Dan akting adalah salah satunya. Malah aku yang merasa bersyukur banget masih ada yang percaya sama aku karena di portofolioku enggak sebanyak teman-teman aku yang lain.”

Film yang diproduksi MD Pictures tersebut baru akan memulai syutingnya di tengah bulan Ramadan ini. Disebutkan saat lebaran, juga masih berlanjut. Selain Sherina, film ini di antaranya juga dibintangi oleh Zee Ashadel, Ge Pamungkas, Lydia Kandou, Rangga Natra, Kiki Narendra, dan Putri Ayudya.

Bagi Sherina sendiri, saat membaca buku Filosofi Teras, ada banyak hal yang ia terapkan.

“Yang aku terapkan di kehidupan aku banyak banget ya, ada banyak kejadian di kehidupan kita. Sebagai manusia, itu kan pasti pernah mengalami banyak hal, enggak ada hidup tanpa masalah. Pada akhirnya apakah itu di-acquire secara otomatis, dan ketika baca Filosofi Teras itu kayak, 'Ternyata secara otomatis gue udah melakukan ini dan ini ada pemahamannya,’” ungkap Sherina. (H-4)

