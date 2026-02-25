Sinopsis Film Scream 7, Teror Horor Ghostface Kembali Muncul

Headline
KABAR gembira bagi pecinta film slasher, waralaba horor legendaris kembali menghantui layar lebar. Film Scream 7 resmi mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini, Rabu, 25 Februari 2026. Seri ketujuh ini menjadi salah satu film yang paling dinanti tahun ini karena membawa kembali sang "Final Girl" orisinal, Sidney Prescott, ke pusat cerita.
Disutradarai oleh Kevin Williamson sosok yang menulis naskah film Scream pertama (1996) Scream 7 menjanjikan atmosfer horor klasik dengan sentuhan yang lebih personal dan brutal.
Setelah peristiwa berdarah di New York pada film sebelumnya, fokus cerita kini kembali beralih sepenuhnya kepada Sidney Prescott (Neve Campbell). Sidney kini telah membangun kehidupan baru yang tenang di sebuah kota kecil bernama Pine Grove, Indiana. Ia hidup bersama suaminya, Mark Evans, dan anak-anak mereka, berharap trauma masa lalu telah terkubur selamanya.
Namun, ketenangan itu hancur saat sosok pembunuh bertopeng Ghostface kembali muncul. Berbeda dengan teror-teror sebelumnya, kali ini Ghostface memiliki target yang lebih spesifik dan menyakitkan: putri Sidney yang bernama Tatum (Isabel May).
Sidney menyadari bahwa melarikan diri bukan lagi pilihan. Untuk melindungi keluarganya, ia harus kembali menghadapi ketakutan terbesarnya dan mengungkap siapa sosok di balik topeng Ghostface kali ini. Dengan aturan-aturan bertahan hidup yang baru, Scream 7 membawa penonton ke dalam permainan kucing-kucingan yang lebih mematikan dan penuh teka-teki.
Scream 7 menampilkan perpaduan menarik antara pemeran veteran dari film orisinal dan wajah-wajah baru yang memperkuat cerita:
Di Indonesia, film ini mendapatkan rating sensor D21+. Hal ini dikarenakan Scream 7 mempertahankan adegan-adegan slasher yang brutal dan eksplisit tanpa potongan sensor, memberikan pengalaman horor yang murni bagi para penggemar setianya. (Z-4)
