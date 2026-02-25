Sinopsis Film Scream 7, Teror Horor Ghostface Kembali Muncul

Berikut sinopsis film Scream 7(Doc IMDB)

KABAR gembira bagi pecinta film slasher, waralaba horor legendaris kembali menghantui layar lebar. Film Scream 7 resmi mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini, Rabu, 25 Februari 2026. Seri ketujuh ini menjadi salah satu film yang paling dinanti tahun ini karena membawa kembali sang "Final Girl" orisinal, Sidney Prescott, ke pusat cerita.

Disutradarai oleh Kevin Williamson sosok yang menulis naskah film Scream pertama (1996) Scream 7 menjanjikan atmosfer horor klasik dengan sentuhan yang lebih personal dan brutal.

Alur Cerita Scream 7: Sidney Prescott Kembali Menjadi Target

Setelah peristiwa berdarah di New York pada film sebelumnya, fokus cerita kini kembali beralih sepenuhnya kepada Sidney Prescott (Neve Campbell). Sidney kini telah membangun kehidupan baru yang tenang di sebuah kota kecil bernama Pine Grove, Indiana. Ia hidup bersama suaminya, Mark Evans, dan anak-anak mereka, berharap trauma masa lalu telah terkubur selamanya.

Namun, ketenangan itu hancur saat sosok pembunuh bertopeng Ghostface kembali muncul. Berbeda dengan teror-teror sebelumnya, kali ini Ghostface memiliki target yang lebih spesifik dan menyakitkan: putri Sidney yang bernama Tatum (Isabel May).

Sidney menyadari bahwa melarikan diri bukan lagi pilihan. Untuk melindungi keluarganya, ia harus kembali menghadapi ketakutan terbesarnya dan mengungkap siapa sosok di balik topeng Ghostface kali ini. Dengan aturan-aturan bertahan hidup yang baru, Scream 7 membawa penonton ke dalam permainan kucing-kucingan yang lebih mematikan dan penuh teka-teki.

Detail Film Scream 7

Genre: Horror, Slasher, Mystery

Horror, Slasher, Mystery Sutradara: Kevin Williamson

Kevin Williamson Durasi: 114 Menit

114 Menit Rating Usia: D21+ (Dewasa)

Daftar Pemain dan Bintang Scream 7

Scream 7 menampilkan perpaduan menarik antara pemeran veteran dari film orisinal dan wajah-wajah baru yang memperkuat cerita:

Neve Campbell sebagai Sidney Prescott

sebagai Sidney Prescott Courteney Cox sebagai Gale Weathers

sebagai Gale Weathers Isabel May sebagai Tatum Evans (Putri Sidney)

sebagai Tatum Evans (Putri Sidney) Joel McHale sebagai Mark Evans (Suami Sidney)

sebagai Mark Evans (Suami Sidney) Jasmin Savoy Brown sebagai Mindy Meeks-Martin

sebagai Mindy Meeks-Martin Mason Gooding sebagai Chad Meeks-Martin

sebagai Chad Meeks-Martin Roger L. Jackson sebagai pengisi suara Ghostface

sebagai pengisi suara Ghostface Mckenna Grace sebagai Hannah Thurman

Di Indonesia, film ini mendapatkan rating sensor D21+. Hal ini dikarenakan Scream 7 mempertahankan adegan-adegan slasher yang brutal dan eksplisit tanpa potongan sensor, memberikan pengalaman horor yang murni bagi para penggemar setianya. (Z-4)