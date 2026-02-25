10 Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2 Lengkap

Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/2/2026 22:00
Berikut Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2

DRAGON Quest VIII: Journey of the Cursed King PS2 adalah game bergenre Role Playing Game yang dirilis untuk konsol PlayStation 2 pada tahun 2004 di Jepang dan 2005 secara internasional.

Game ini dikembangkan oleh Level-5 dan diterbitkan oleh Square Enix. Dragon Quest VIII merupakan salah satu seri paling populer dalam franchise Dragon Quest.

Berikut 10 Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2

1. Fokus Skill Sesuai Senjata

  • Setiap karakter punya jalur skill berbeda. Jangan dibagi rata, fokus pada 1 sampai 2 jenis senjata agar cepat membuka skill kuat.
  • Hero: Sword atau Spear
  • Yangus: Axe
  • Jessica: Staff
  • Angelo: Bow atau Staff

2. Farming Gold Cepat

  • Skill multi-hit
  • Serangan kritikal
  • Spear skill seperti Lightning Thrust
  • Lokasi awal: sekitar area Trodain Castle dan dungeon tertentu.

3. Manfaatkan Alchemy Pot

  • Herb dan Herb menjadi Strong Medicine
  • Boomerang dan item tertentu untuk upgrade senjata
  • Semakin sering dipakai, semakin cepat proses alchemy.

4. Jelajahi Map di Malam Hari

  • Beberapa monster langka dan peti tertentu hanya muncul saat malam.

5. Gunakan Monster Arena

  • Rekrut monster kuat untuk bertarung di arena. Hadiahnya bisa berupa item langka dan gold.

6. Jangan Abaikan Armor

  • Upgrade armor sama pentingnya dengan senjata. Defense tinggi bikin pertarungan boss lebih aman.

7. Manfaatkan Casino

  • Mainkan slot atau poker untuk mendapatkan item langka seperti senjata kuat tanpa harus beli mahal.

8. Leveling Sebelum Boss

  • Naikkan level 2 sampai 3 tingkat
  • Upgrade equipment
  • Siapkan item heal yang cukup

9. Simpan Skill Point

  • Kadang lebih baik menyimpan skill point dulu untuk membuka skill tingkat tinggi sekaligus.

10. Gunakan Buff dan Debuff

  • Spell seperti Oomph atau menurunkan defense musuh sangat membantu saat lawan boss.

Game ini mengisahkan petualangan seorang prajurit yang berusaha mematahkan kutukan yang mengubah rajanya menjadi makhluk aneh dan sang putri menjadi seekor kuda. Kutukan tersebut disebabkan oleh seorang penyihir jahat bernama Dhoulmagus. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign



Editor : Reynaldi
