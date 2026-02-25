10 Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2 Lengkap

Setiap karakter punya jalur skill berbeda. Jangan dibagi rata, fokus pada 1 sampai 2 jenis senjata agar cepat membuka skill kuat.
Hero: Sword atau Spear
Yangus: Axe
Jessica: Staff
Angelo: Bow atau Staff
2. Farming Gold Cepat
Skill multi-hit
Serangan kritikal
Spear skill seperti Lightning Thrust
Lokasi awal: sekitar area Trodain Castle dan dungeon tertentu.
3. Manfaatkan Alchemy Pot
Herb dan Herb menjadi Strong Medicine
Boomerang dan item tertentu untuk upgrade senjata
Semakin sering dipakai, semakin cepat proses alchemy.
4. Jelajahi Map di Malam Hari
Beberapa monster langka dan peti tertentu hanya muncul saat malam.
5. Gunakan Monster Arena
Rekrut monster kuat untuk bertarung di arena. Hadiahnya bisa berupa item langka dan gold.
6. Jangan Abaikan Armor
Upgrade armor sama pentingnya dengan senjata. Defense tinggi bikin pertarungan boss lebih aman.
7. Manfaatkan Casino
Mainkan slot atau poker untuk mendapatkan item langka seperti senjata kuat tanpa harus beli mahal.
8. Leveling Sebelum Boss
Naikkan level 2 sampai 3 tingkat
Upgrade equipment
Siapkan item heal yang cukup
9. Simpan Skill Point
Kadang lebih baik menyimpan skill point dulu untuk membuka skill tingkat tinggi sekaligus.
10. Gunakan Buff dan Debuff
Spell seperti Oomph atau menurunkan defense musuh sangat membantu saat lawan boss.
Game ini mengisahkan petualangan seorang prajurit yang berusaha mematahkan kutukan yang mengubah rajanya menjadi makhluk aneh dan sang putri menjadi seekor kuda. Kutukan tersebut disebabkan oleh seorang penyihir jahat bernama Dhoulmagus. (Z-4)