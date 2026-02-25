10 Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2 Lengkap

Berikut Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2(Doc PlayStation)

DRAGON Quest VIII: Journey of the Cursed King PS2 adalah game bergenre Role Playing Game yang dirilis untuk konsol PlayStation 2 pada tahun 2004 di Jepang dan 2005 secara internasional.

Game ini dikembangkan oleh Level-5 dan diterbitkan oleh Square Enix. Dragon Quest VIII merupakan salah satu seri paling populer dalam franchise Dragon Quest.

Berikut 10 Trik Dragon Quest VIII: Journey of The Cursed King PS2

1. Fokus Skill Sesuai Senjata

Setiap karakter punya jalur skill berbeda. Jangan dibagi rata, fokus pada 1 sampai 2 jenis senjata agar cepat membuka skill kuat.

Hero: Sword atau Spear

Yangus: Axe

Jessica: Staff

Angelo: Bow atau Staff

2. Farming Gold Cepat

Skill multi-hit

Serangan kritikal

Spear skill seperti Lightning Thrust

Lokasi awal: sekitar area Trodain Castle dan dungeon tertentu.

3. Manfaatkan Alchemy Pot

Herb dan Herb menjadi Strong Medicine

Boomerang dan item tertentu untuk upgrade senjata

Semakin sering dipakai, semakin cepat proses alchemy.

4. Jelajahi Map di Malam Hari

Beberapa monster langka dan peti tertentu hanya muncul saat malam.

5. Gunakan Monster Arena

Rekrut monster kuat untuk bertarung di arena. Hadiahnya bisa berupa item langka dan gold.

6. Jangan Abaikan Armor

Upgrade armor sama pentingnya dengan senjata. Defense tinggi bikin pertarungan boss lebih aman.

7. Manfaatkan Casino

Mainkan slot atau poker untuk mendapatkan item langka seperti senjata kuat tanpa harus beli mahal.

8. Leveling Sebelum Boss

Naikkan level 2 sampai 3 tingkat

Upgrade equipment

Siapkan item heal yang cukup

9. Simpan Skill Point

Kadang lebih baik menyimpan skill point dulu untuk membuka skill tingkat tinggi sekaligus.

10. Gunakan Buff dan Debuff

Spell seperti Oomph atau menurunkan defense musuh sangat membantu saat lawan boss.

Game ini mengisahkan petualangan seorang prajurit yang berusaha mematahkan kutukan yang mengubah rajanya menjadi makhluk aneh dan sang putri menjadi seekor kuda. Kutukan tersebut disebabkan oleh seorang penyihir jahat bernama Dhoulmagus. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign