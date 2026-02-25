Drew Barrymore Bagikan Potret Ikonik Masa Remaja

Drew Barrymore merayakan ulang tahun ke-51 dengan membagikan momen nostalgia tahun 90-an. Intip transformasi sang legenda dari bintang cilik hingga pembawa acara sukses.(IMDB)

BINTANG Hollywood Drew Barrymore kembali mengingatkan dunia mengapa ia menyandang status sebagai ikon besar di era 1990-an. Melalui unggahan Instagram terbaru pada Senin (24/2), pembawa acara The Drew Barrymore Show ini membagikan video menyenangkan yang membandingkan dirinya di masa kini dengan potret masa lalunya yang intim.

Dalam video tersebut, Barrymore yang baru saja merayakan ulang tahun ke-51, Minggu (22/2), tampak mencoba gerakan tari flossing dengan keterangan layar berbunyi. "Ibu, seperti apa penampilanmu di tahun 90-an?"

Unggahan tersebut seolah menjadi jawaban bagi kedua putrinya, Olive dan Frankie. Barrymore menampilkan serangkaian cuplikan masa remajanya yang berjiwa bebas, mulai dari gaya rambut pirang pendek yang ikonik, momen saat menyantap pasta, hingga saat ia mendekap seekor kambing dengan senyum yang merekah.

Nostalgia ini disempurnakan dengan iringan lagu hit tahun 1998 milik Goo Goo Dolls, "Iris".

“Oh, tahun 90-an! Saya menelusuri jalan kenangan saat melihat foto-foto ini,” tulis bintang Charlie’s Angels tersebut dalam takarirnya.

Kekaguman dari Sesama Bintang

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari sesama selebriti yang mengagumi karisma Barrymore muda. “Kamu adalah yang paling keren dengan rambut terkeren dan senyum terkeren,” tulis aktris Florence Pugh.

Senada dengan Pugh, Rachel Zegler berkomentar, “Dan masih menjadi yang paling hebat dalam permainan ini,” sementara Nicole “Snooki” Polizzi menjulukinya sebagai seorang “Legenda.”

Pelajaran Berharga dari Masa Lalu

Meski masa mudanya terlihat glamor di foto, Barrymore tidak pernah menutupi perjuangan keras yang ia lalui sebagai bintang cilik di Hollywood. Dalam program bincang-bincangnya April tahun lalu, ia sempat mengenang masa sulit saat berusia 13 tahun sebagai periode yang berantakan dalam hidupnya.

“Pelajaran paling berharga yang saya pelajari adalah tidak ada yang pasti... Jangan menganggap remeh apa pun,” ungkap Barrymore merefleksikan perjalanan hidupnya.

Transisi Barrymore dari seorang remaja yang pemberani di tahun 90-an menjadi seorang ibu dan pembawa acara sukses saat ini menunjukkan kedewasaan dan ketangguhannya dalam industri hiburan yang keras. Potret-potret lama tersebut bukan sekadar foto, melainkan pengingat akan proses panjang sang aktris dalam menghargai setiap momen dalam hidupnya. (People/Z-2)