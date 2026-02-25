Katherine Elizabeth Short, Putri Martin Short, Meninggal Dunia di Usia 42 Tahun

Keluarga besar Martin Short berduka atas kepergian Katherine Elizabeth Short. Putri sang aktor ditemukan meninggal dunia di Los Angeles pada usia 42 tahun.(People)

AKTOR kawakan Martin Short tengah diselimuti duka mendalam. Putrinya, Katherine Elizabeth Short, dikonfirmasi meninggal dunia pada usia 42 tahun. Kabar ini pertama kali dilaporkan TMZ sebelum akhirnya dikonfirmasi secara resmi oleh pihak keluarga.

Dalam pernyataan resmi yang diberikan kepada majalah PEOPLE, keluarga besar Short mengungkapkan rasa kehilangan yang luar biasa atas kepergian Katherine.

"Dengan duka yang mendalam kami mengonfirmasi meninggalnya Katherine Hartley Short. Keluarga Short sangat terpukul atas kehilangan ini dan meminta privasi saat ini. Katherine dicintai oleh semua orang dan akan dikenang karena cahaya serta kebahagiaan yang ia bawa ke dunia," ungkap keluarga Short.

Kronologi Kejadian

Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles merespons panggilan darurat dari sebuah rumah di Hollywood Hills pada Senin (23/2) pukul 18.41 waktu setempat. Pihak Kepolisian Los Angeles (LAPD) mengonfirmasi panggilan tersebut terkait dengan dugaan bunuh diri seorang perempuan berusia sekitar 41-42 tahun.

Katherine merupakan putri yang diadopsi oleh Martin Short dan mendiang istrinya, Nancy Dolman. Pasangan yang menikah selama 30 tahun tersebut juga memiliki dua putra angkat lainnya, Oliver Patrick, 39, dan Henry Hayter, 36. Ibu Katherine, Nancy, telah lebih dulu berpulang pada 2010 akibat kanker ovarium.

Sosok Berdedikasi di Bidang Kesehatan Mental

Berbeda dengan ayahnya yang berkarier di dunia hiburan, Katherine memilih jalan hidup yang jauh dari sorotan kamera. Ia adalah seorang pekerja sosial klinis berlisensi yang sangat berdedikasi pada isu-isu kesehatan mental.

Lulusan psikologi dari New York University tahun 2006 dan peraih gelar Master Pekerjaan Sosial dari University of Southern California tahun 2010 ini aktif membuka praktik pribadi. Selain itu, ia bekerja paruh waktu di klinik Amae Health untuk menyediakan jangkauan komunitas, kelompok dukungan keluarga, dan psikoterapi.

Katherine juga terlibat aktif dalam Bring Change 2 Mind, sebuah badan amal yang bertujuan "memberdayakan kaum muda untuk membangun komunitas sekolah yang terhubung, berempati, dan suportif di mana percakapan tentang kesehatan mental disambut baik dan bebas stigma."

Meskipun lebih banyak beraktivitas di balik layar, Katherine beberapa kali mendampingi ayahnya di karpet merah, termasuk di acara Vanity Fair Oscar Party pada tahun 2011.

Kepergian Katherine terjadi saat Martin Short sedang menjalani tur komedi bersama sahabat sekaligus rekan mainnya di Only Murders in the Building, Steve Martin. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan jadwal pertunjukan mereka yang direncanakan berlangsung di Milwaukee pada Jumat mendatang.

======

Peringatan: Tulisan ini bukan dimaksudkan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasa depresi, berpikir untuk bunuh diri, segera konsultasikan segala masalah Anda ke tenaga profesional seperti psikolog, klinik kesehatan mental, psikiater, dan pihak lain yang bisa membantu.

(People/The Guardian/Z-2)