Spoiler One Piece 1175: Terungkap Buah Iblis Milik Loki, Buat Imu Bereaksi

MANGA One Piece 1175 yang berjudul “Nidhogg” menghadirkan pertarungan sengit, pengungkapan kekuatan baru, serta misteri besar yang berkaitan dengan Elbaph dan masa lalu dunia.

Dikutip dari Pewpiece, di awal chapter, Sanji menggunakan teknik Diable Jambe untuk membakar habis duri-duri milik Sommers yang melilit Robin. Aksi cepat Sanji berhasil membebaskan Robin dari bahaya.

Sementara itu, Roronoa Zoro menebas duri-duri yang mengurung anak-anak yang dijadikan sandera. Melihat aksi rekannya, Monkey D. Luffy memujinya dengan penuh keyakinan.

“Seperti yang kuduga darimu, Zoro! Aku percaya padamu!”

Luffy bersama Loki kemudian menyelamatkan anak-anak tersebut dan membawa mereka mendekati Jarul.

Kilas Balik: Buah Iblis Loki Terungkap

Dalam sebuah kilas balik, Jarul akhirnya mengungkap Buah Iblis milik Loki Dragon-Dragon Fruit, Mythical Zoan Model: Nidhogg.

Jarul menjelaskan bahwa siapa pun yang memakan buah tersebut akan berubah menjadi naga terbesar di dunia. Namun, ukuran naga itu sebanding dengan ukuran tubuh pemakannya. Karena itu, potensi maksimalnya hanya bisa dikeluarkan oleh seorang Raksasa Kuno.

Jarul juga mengungkap legenda dari Elbaph. Dahulu, seorang “Dewa Perang” pernah memiliki Buah Iblis Nidhogg dan menggunakan senjata bernama Ragnir untuk bertarung melawan Dewa Matahari. Sang Dewa Perang disebut selalu ditemani pengikut setianya, “Tupai Es Ratatoskr”.

Gear 5 Baru: Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle

Dalam pertarungan melawan Sommers, Luffy kembali menunjukkan variasi baru dari Gear 5. Ia menggunakan teknik Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle.

Teknik ini merupakan versi Gear 5 dari Gomu Gomu no Thor Rifle yang pernah digunakan di Dressrosa. Tinju raksasa Luffy menghantam seluruh tubuh Sommers sekaligus, disertai efek petir yang menyetrumnya secara brutal.

Kekuatan Petir Loki dan Reaksi Imu

Loki juga menunjukkan kekuatan petir dahsyatnya dengan mengalahkan sebagian besar monster MMA. Kemampuannya semakin menegaskan betapa berbahayanya kekuatan Nidhogg.

Di sisi lain, di Tanah Suci, Imu bereaksi terhadap kebangkitan kekuatan tersebut. Dari Mary Geoise, ia berkata:

“Aku mengerti Nidhogg jadi kau selama ini berada di Elbaph!!”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Imu telah lama mengetahui keberadaan kekuatan tersebut dan mungkin memiliki keterkaitan dengan legenda Elbaph.

Tidak Ada Libur Minggu Depan

Kabar baik bagi para penggemar tidak ada jeda minggu depan, sehingga kisah akan langsung berlanjut di chapter berikutnya.

One Piece 1175 semakin memperdalam misteri Elbaph, mitologi Nidhogg, serta hubungan antara Dewa Perang, Dewa Matahari, dan Imu. Perkembangan ini bisa menjadi kunci besar menuju konflik akhir cerita. (Z-4)