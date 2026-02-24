6 Trik Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi PS2 Lengkap

Berikut Trik Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi PS2(Doc PlayStation)

DRAGON Ball Z: Budokai Tenkaichi adalah video game pertarungan berbasis anime Dragon Ball Z yang dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2005.

Game ini menampilkan puluhan karakter, termasuk karakter tersembunyi, dari berbagai saga Dragon Ball Z, lengkap dengan serangan khas dan transformasi seperti Super Saiyan.

Berikut 6 Trik Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi PS2

1. Unlock Semua Karakter

Goku GT: Menyelesaikan semua saga Dragon Ball GT.

Super Saiyan 4 Goku: Menyelesaikan semua mode Dragon Battle dengan 3 bintang.

Majin Buu: Menyelesaikan Majin Buu Saga dengan karakter tertentu.

Vegito: Mengalahkan semua karakter dalam Story Mode.

2. Teknik Bertarung Dasar

Ki Blast: Tekan kotak atau segitiga untuk menembakkan energi.

Physical Attack: Gunakan segitiga atau kotak untuk pukulan dan tendangan.

Combination Attack: Tekan tombol serangan berulang untuk combo.

Guarding: Tekan L1 atau R1 untuk bertahan dari serangan.

Flying: Tekan X dan arah untuk terbang dan menghindari serangan lawan.

3. Special Moves dan Ultimate Attack

Isi Ki Bar sepenuhnya untuk melakukan Ultimate Attack dengan kombinasi tombol karakter.

Setiap karakter punya tombol unik, cek menu Move List sebelum bertarung.

Selalu gunakan charging ki di udara untuk serangan lebih kuat.

4. Tips Dragon Battle Mode

Pilih karakter kuat untuk cepat menyelesaikan misi.

Gunakan item Senzu Bean saat HP kritis.

Manfaatkan Dragon Radar untuk mengumpulkan Dragon Ball lebih cepat.

5. Tips Pertarungan Multiplayer

Gunakan kombinasi serangan untuk mengecoh lawan.

Jangan terlalu sering menyerang tanpa strategi, gunakan guard dan dodge.

Lock on dengan R1 agar mudah mengikuti gerakan lawan.

6. Rahasia dan Cheat

Unlimited Ki: Tekan tombol tertentu sebelum pertarungan.

Hidden Stages: Beberapa tahap tersembunyi bisa dibuka dengan menyelesaikan mode tertentu.

Secara keseluruhan, game ini populer karena kontrol yang responsif, grafik 3D yang memukau untuk zamannya, dan pengalaman pertarungan yang mendekati anime aslinya. (Z-4)

Sumber: miniartikel, duniagame