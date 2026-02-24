3 Tahun Menikah, ini Alasan Alexandra Daddario Gugat Cerai Andrew Form

Headline
KABAR mengejutkan datang dari panggung Hollywood. Aktris bintang The White Lotus, Alexandra Daddario, dilaporkan telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, produser film Andrew Form. Kabar ini mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka yang baru berjalan selama kurang lebih tiga tahun.
Keputusan ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi perwakilan Daddario pada Februari 2026. Meskipun dikenal sebagai pasangan yang harmonis, keduanya kini memilih untuk menempuh jalan masing-masing.
Berdasarkan laporan yang beredar, alasan utama Alexandra Daddario menggugat cerai Andrew Form adalah adanya "perbedaan yang tidak dapat didamaikan". Sumber dekat pasangan tersebut mengungkapkan bahwa tekanan jadwal kerja yang sangat padat di industri film membuat intensitas pertemuan mereka berkurang drastis.
"Keputusan ini dibuat dengan cinta dan rasa hormat. Mereka akan terus mengasuh anak mereka bersama-sama dan menghargai privasi saat menavigasi transisi ini," ujar perwakilan Daddario dalam pernyataan resminya.
Hubungan Alexandra Daddario dan Andrew Form bermula dari sebuah kebetulan yang sangat romantis di tengah masa sulit pandemi. Berikut adalah linimasa hubungan mereka:
Meskipun pernikahan mereka berakhir, baik Alexandra maupun Andrew berkomitmen penuh untuk melakukan co-parenting. Alexandra, yang kini berusia 39 tahun, menyatakan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman paling berharga dalam hidupnya.
Andrew Form, produser di balik kesuksesan film A Quiet Place, juga dikenal sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Sebelum bersama Alexandra, Andrew pernah membina rumah tangga selama 13 tahun dengan aktris Jordana Brewster.
Kini, para penggemar berharap yang terbaik bagi masa depan Alexandra Daddario dan Andrew Form di tengah proses hukum perceraian mereka yang sedang berjalan di New York. (Z-4)
