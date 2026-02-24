3 Tahun Menikah, ini Alasan Alexandra Daddario Gugat Cerai Andrew Form

Alexandra Daddario(Marleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

KABAR mengejutkan datang dari panggung Hollywood. Aktris bintang The White Lotus, Alexandra Daddario, dilaporkan telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, produser film Andrew Form. Kabar ini mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka yang baru berjalan selama kurang lebih tiga tahun.

Keputusan ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi perwakilan Daddario pada Februari 2026. Meskipun dikenal sebagai pasangan yang harmonis, keduanya kini memilih untuk menempuh jalan masing-masing.

Alasan Alexandra Daddario Gugat Cerai Andrew Form

Berdasarkan laporan yang beredar, alasan utama Alexandra Daddario menggugat cerai Andrew Form adalah adanya "perbedaan yang tidak dapat didamaikan". Sumber dekat pasangan tersebut mengungkapkan bahwa tekanan jadwal kerja yang sangat padat di industri film membuat intensitas pertemuan mereka berkurang drastis.

"Keputusan ini dibuat dengan cinta dan rasa hormat. Mereka akan terus mengasuh anak mereka bersama-sama dan menghargai privasi saat menavigasi transisi ini," ujar perwakilan Daddario dalam pernyataan resminya.

Perjalanan Cinta: Dari Jalanan New York ke Pelaminan

Hubungan Alexandra Daddario dan Andrew Form bermula dari sebuah kebetulan yang sangat romantis di tengah masa sulit pandemi. Berikut adalah linimasa hubungan mereka:

Pertemuan Pertama (2020): Mereka bertemu saat berjalan kaki di jalanan New York yang sepi karena lockdown . Andrew menyapa Alexandra, dan momen itu menjadi awal kencan pertama mereka.

Mereka bertemu saat berjalan kaki di jalanan New York yang sepi karena . Andrew menyapa Alexandra, dan momen itu menjadi awal kencan pertama mereka. Tunangan (2021): Setelah setahun berkencan, Andrew melamar Alexandra saat ia sedang bekerja di lokasi syuting serial Jack Ryan di Yunani.

Setelah setahun berkencan, Andrew melamar Alexandra saat ia sedang bekerja di lokasi syuting serial di Yunani. Pernikahan (2022): Keduanya menikah di New Orleans dengan tema klasik yang intim pada Juni 2022.

Keduanya menikah di New Orleans dengan tema klasik yang intim pada Juni 2022. Kelahiran Anak (2024): Kebahagiaan mereka lengkap dengan kehadiran seorang putra yang lahir pada Oktober 2024.

Fokus pada Masa Depan Anak

Meskipun pernikahan mereka berakhir, baik Alexandra maupun Andrew berkomitmen penuh untuk melakukan co-parenting. Alexandra, yang kini berusia 39 tahun, menyatakan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman paling berharga dalam hidupnya.

Andrew Form, produser di balik kesuksesan film A Quiet Place, juga dikenal sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Sebelum bersama Alexandra, Andrew pernah membina rumah tangga selama 13 tahun dengan aktris Jordana Brewster.

Kini, para penggemar berharap yang terbaik bagi masa depan Alexandra Daddario dan Andrew Form di tengah proses hukum perceraian mereka yang sedang berjalan di New York. (Z-4)