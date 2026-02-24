Headline
Reynaldi Andrian Pamungkas
24/2/2026 17:02
Sinopsis Film Incantation: Teror dari Ritual Terlarang
Berikut Sinopsis Film Incantation(Doc IMDB)

INCANTION adalah film horor asal Taiwan yang dirilis tahun 2022 dan disutradarai oleh Kevin Ko.

Film ini menggunakan gaya found footage seolah-olah rekaman nyata yang membuat ceritanya terasa lebih mencekam.

Berikut Sinopsis Film Incantation

Film ini mengikuti kisah seorang ibu bernama Li Ronan yang mencoba melindungi putrinya dari kutukan misterius.

Enam tahun sebelumnya, Ronan bersama pacarnya dan teman-temannya melanggar sebuah ritual terlarang saat mengunjungi suatu tempat terpencil yang memuja kepercayaan kuno.

Sejak kejadian itu, serangkaian peristiwa aneh dan menakutkan mulai terjadi. Kutukan tersebut diyakini mengikuti dan mengancam keselamatan putrinya.

Ronan kemudian berusaha mencari cara untuk menghentikan teror yang semakin mengerikan.

Film ini menonjolkan suasana mencekam, misteri, dan unsur psikologis yang kuat tanpa terlalu bergantung pada adegan berdarah. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb



Editor : Reynaldi
