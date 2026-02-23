Kumpulan Trik Max Payne PS2 Lengkap

Berikut Kumpulan Trik Max Payne PS2(Doc PlayStation)

MAX Payne adalah game action third person shooter yang dirilis untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan dipublikasikan oleh Rockstar Games.

Game ini menceritakan kisah Max Payne, seorang mantan detektif polisi New York yang hidupnya hancur setelah keluarganya dibunuh oleh pengedar narkoba.

Ia kemudian berusaha membalas dendam sambil mengungkap konspirasi besar di balik peredaran obat terlarang bernama Valkyr.

Berikut Kumpulan Trik Max Payne PS2

1. God Mode

Tahan L1 dan R1

Lalu tekan atas, atas, bawah, bawah, kiri, kanan, kiri, kanan

2. Semua Senjata

Tahan L1 dan R1

Lalu tekan atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan

3. Amunisi Tidak Terbatas

Tahan L1 dan R1

Lalu tekan atas, atas, atas, bawah, bawah, bawah, kiri, kanan

4. Bullet Time Tak Terbatas

Tahan L1 dan R1

Lalu tekan kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, atas, bawah

5. Full Health

Tahan L1 dan R1

Lalu tekan bawah, bawah, atas, atas, kiri, kanan, kiri, kanan

Permainan ini untuk versi PS2 memiliki gameplay yang sama seperti versi PC, namun dengan penyesuaian grafis dan kontrol untuk konsol. (Z-4)

Sumber: ign, maxpayneqwiki