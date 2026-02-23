Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kumpulan Trik Max Payne PS2 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
23/2/2026 17:30
Kumpulan Trik Max Payne PS2 Lengkap
Berikut Kumpulan Trik Max Payne PS2(Doc PlayStation)

MAX Payne adalah game action third person shooter yang dirilis untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan dipublikasikan oleh Rockstar Games.

Game ini menceritakan kisah Max Payne, seorang mantan detektif polisi New York yang hidupnya hancur setelah keluarganya dibunuh oleh pengedar narkoba.

Ia kemudian berusaha membalas dendam sambil mengungkap konspirasi besar di balik peredaran obat terlarang bernama Valkyr.

Berikut Kumpulan Trik Max Payne PS2

1. God Mode

  • Tahan L1 dan R1
  • Lalu tekan atas, atas, bawah, bawah, kiri, kanan, kiri, kanan

2. Semua Senjata

  • Tahan L1 dan R1
  • Lalu tekan atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan

3. Amunisi Tidak Terbatas

  • Tahan L1 dan R1
  • Lalu tekan atas, atas, atas, bawah, bawah, bawah, kiri, kanan

4. Bullet Time Tak Terbatas

  • Tahan L1 dan R1
  • Lalu tekan kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, atas, bawah

5. Full Health

  • Tahan L1 dan R1
  • Lalu tekan bawah, bawah, atas, atas, kiri, kanan, kiri, kanan

Permainan ini untuk versi PS2 memiliki gameplay yang sama seperti versi PC, namun dengan penyesuaian grafis dan kontrol untuk konsol. (Z-4)

Sumber: ign, maxpayneqwiki



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved