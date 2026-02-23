Kumpulan Trik Max Payne PS2 Lengkap

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MAX Payne adalah game action third person shooter yang dirilis untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan dipublikasikan oleh Rockstar Games.
Game ini menceritakan kisah Max Payne, seorang mantan detektif polisi New York yang hidupnya hancur setelah keluarganya dibunuh oleh pengedar narkoba.
Ia kemudian berusaha membalas dendam sambil mengungkap konspirasi besar di balik peredaran obat terlarang bernama Valkyr.
Permainan ini untuk versi PS2 memiliki gameplay yang sama seperti versi PC, namun dengan penyesuaian grafis dan kontrol untuk konsol. (Z-4)
Sumber: ign, maxpayneqwiki
