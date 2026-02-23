Sinopsis Film A Knight of the Seven Kingdoms: Konflik Keluarga Kerajaan Targaryen

Headline
A Knight of the Seven Kingdoms adalah serial fantasi dari HBO yang diadaptasi dari novella karya George R. R. Martin berjudul The Tales of Dunk and Egg.
Kisahnya masih berada di dunia yang sama dengan Game of Thrones dan House of the Dragon, tetapi berlatar waktu sekitar 90 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones.
Cerita berfokus pada petualangan seorang ksatria sederhana bernama Ser Duncan the Tall dan seorang anak laki-laki cerdas bernama Egg yang menjadi pengawalnya.
Dunk adalah ksatria keliling dengan hati yang baik, tetapi bukan berasal dari keluarga bangsawan.
Dalam perjalanannya mengikuti turnamen dan berbagai konflik di Westeros, ia bertemu Egg yang ternyata menyimpan identitas penting yang berkaitan dengan keluarga kerajaan Targaryen.
Serial ini menampilkan intrik politik kerajaan, kehormatan dan sumpah para ksatria, persahabatan unik antara Dunk dan Egg, serta konflik internal keluarga Targaryen.
Berbeda dengan Game of Thrones yang penuh skala perang besar, serial ini lebih fokus pada petualangan pribadi, nilai kesatria, dan hubungan karakter yang lebih intim. (Z-4)
