13 Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/2/2026 18:30
13 Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3 Lengkap
Berikut Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3(Doc PlayStation)

ASSASSIN's Creed: Brotherhood adalah game aksi petualangan bertema stealth yang dirilis tahun 2010 untuk PlayStation 3. Game ini dikembangkan oleh Ubisoft dan merupakan lanjutan dari Assassin’s Creed II.

Dalam game ini, pemain kembali mengendalikan Ezio Auditore, seorang Assassin yang berjuang melawan Ordo Templar di kota Roma, Italia.

Berikut 13 Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3

1. Chain Kill

  • Setelah membunuh satu musuh, segera arahkan analog ke musuh lain lalu tekan tombol serang lagi untuk melakukan chain kill tanpa memberi lawan kesempatan menyerang.

2. Renovasi Toko untuk Uang Cepat

  • Beli dan renovasi toko.
  • Semakin banyak toko direnovasi, semakin besar pemasukan otomatis ke bank.
  • Ambil uang di bank secara rutin.

3. Rekrut dan Latih Assassin

  • Selamatkan warga dari penjaga Borgia untuk merekrut mereka.
  • Kirim mereka misi lewat menu Assassin Guild.
  • Semakin tinggi level mereka, semakin kuat saat dipanggil membantu.

4. Gunakan Assassin Call di Pertarungan Sulit

  • Tekan tombol panggil Assassin untuk membantu membunuh musuh secara instan, sangat efektif saat dikepung.

5. Hancurkan Menara Borgia

  • Bunuh kapten Borgia terlebih dahulu.
  • Setelah itu baru bisa membakar menara.
  • Setiap menara hancur membuka area baru untuk direnovasi.

6. Manfaatkan Kuda di Kota

  • Di Brotherhood, kamu bisa naik kuda di dalam kota Roma untuk bergerak lebih cepat.

7. Cari Harta di Peta Harta Karun

  • Beli peta harta dari toko untuk menemukan peti berisi uang dan item langka.

8. Counter Kill Lebih Aman

  • Daripada menyerang terus, lebih baik tunggu musuh menyerang lalu tekan tombol counter untuk membunuh lebih cepat dan aman.

9. Gunakan Crossbow untuk Stealth

  • Crossbow adalah senjata jarak jauh yang diam dan mematikan, cocok untuk misi tanpa terdeteksi.

10. Perhatikan Sinkronisasi 100 Persen

  • Beberapa misi punya syarat tambahan. Selesaikan untuk mendapatkan sinkronisasi penuh dan unlock ekstra.

11. Latih Assassin Sampai Level 10

  • Membunuh musuh berat dengan cepat.
  • Dipromosikan menjadi Master Assassin.
  • Mendapat perlengkapan lebih kuat.

12. Gunakan Poison Blade Secara Strategis

  • Racun membuat musuh menyerang temannya sendiri sebelum mati, cocok untuk mengacaukan kelompok penjaga.

13. Selesaikan Romulus Lair

  • Misi ini memberi akses ke armor legendaris yang sangat kuat.

Assassin’s Creed: Brotherhood adalah game aksi stealth dengan cerita sejarah yang kuat, strategi pertempuran, dan sistem Brotherhood yang menjadi ciri khasnya. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign



Editor : Reynaldi
