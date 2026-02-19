Berikut Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3(Doc PlayStation)

ASSASSIN's Creed: Brotherhood adalah game aksi petualangan bertema stealth yang dirilis tahun 2010 untuk PlayStation 3. Game ini dikembangkan oleh Ubisoft dan merupakan lanjutan dari Assassin’s Creed II.

Dalam game ini, pemain kembali mengendalikan Ezio Auditore, seorang Assassin yang berjuang melawan Ordo Templar di kota Roma, Italia.

Berikut 13 Trik Assassin’s Creed: Brotherhood PS3

1. Chain Kill

Setelah membunuh satu musuh, segera arahkan analog ke musuh lain lalu tekan tombol serang lagi untuk melakukan chain kill tanpa memberi lawan kesempatan menyerang.

2. Renovasi Toko untuk Uang Cepat

Beli dan renovasi toko.

Semakin banyak toko direnovasi, semakin besar pemasukan otomatis ke bank.

Ambil uang di bank secara rutin.

3. Rekrut dan Latih Assassin

Selamatkan warga dari penjaga Borgia untuk merekrut mereka.

Kirim mereka misi lewat menu Assassin Guild.

Semakin tinggi level mereka, semakin kuat saat dipanggil membantu.

4. Gunakan Assassin Call di Pertarungan Sulit

Tekan tombol panggil Assassin untuk membantu membunuh musuh secara instan, sangat efektif saat dikepung.

5. Hancurkan Menara Borgia

Bunuh kapten Borgia terlebih dahulu.

Setelah itu baru bisa membakar menara.

Setiap menara hancur membuka area baru untuk direnovasi.

6. Manfaatkan Kuda di Kota

Di Brotherhood, kamu bisa naik kuda di dalam kota Roma untuk bergerak lebih cepat.

7. Cari Harta di Peta Harta Karun

Beli peta harta dari toko untuk menemukan peti berisi uang dan item langka.

8. Counter Kill Lebih Aman

Daripada menyerang terus, lebih baik tunggu musuh menyerang lalu tekan tombol counter untuk membunuh lebih cepat dan aman.

9. Gunakan Crossbow untuk Stealth

Crossbow adalah senjata jarak jauh yang diam dan mematikan, cocok untuk misi tanpa terdeteksi.

10. Perhatikan Sinkronisasi 100 Persen

Beberapa misi punya syarat tambahan. Selesaikan untuk mendapatkan sinkronisasi penuh dan unlock ekstra.

11. Latih Assassin Sampai Level 10

Membunuh musuh berat dengan cepat.

Dipromosikan menjadi Master Assassin.

Mendapat perlengkapan lebih kuat.

12. Gunakan Poison Blade Secara Strategis

Racun membuat musuh menyerang temannya sendiri sebelum mati, cocok untuk mengacaukan kelompok penjaga.

13. Selesaikan Romulus Lair

Misi ini memberi akses ke armor legendaris yang sangat kuat.

Assassin’s Creed: Brotherhood adalah game aksi stealth dengan cerita sejarah yang kuat, strategi pertempuran, dan sistem Brotherhood yang menjadi ciri khasnya. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign