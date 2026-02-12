Sinopsis Film Twilight of the Warriors: Walled In, Upaya Pelarian dari Mr. Big

Berikut Sinopsis Film Twilight of the Warriors: Walled In(Doc IMDB)

TWILIGHT of the Warriors: Walled In adalah film bergenre aksi, petualangan dan drama yang dirilis pada Mei 2024. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 6 menit.

Film yang disutradarai Cheang Pou-soi ini dibintangi oleh Louis Koo, Terrance Lau, Sammao Hung, Aaron Kwok, Raymond Lam, dan Philip Ng.

Film ini berlatar tahun 1980-an di daerah kumuh legendaris Kowloon Walled City, sebuah kawasan padat dan nyaris tanpa hukum di Hong Kong.

Ceritanya berfokus pada seorang pemuda bernama Chan Lok-kwun, seorang pengungsi tanpa dokumen yang mencoba mencari kehidupan lebih baik di kota besar.

Saat berjuang untuk bertahan hidup, Chan terlibat dalam pertarungan bawah tanah dan secara tak sengaja mencuri sebuah tas dari bos triad berbahaya bernama Mr. Big.

Untuk melarikan diri, ia memasuki Kowloon Walled City, tempat di mana aturan biasa tidak berlaku dan geng-geng bersaing untuk berkuasa.

Di dalam kota bertembok ini, Chan menemukan ketertiban di tengah kekacauan, belajar banyak pelajaran hidup, dan berteman dengan sejumlah warga seperti Shin, Twelfth Master, dan AV.

Mereka semua hidup di bawah perlindungan Tornado, pemimpin yang kuat namun adil, yang berupaya menjaga ketentraman di daerah itu.

Namun kedamaian kota terus diuji saat Mr. Big dan kelompoknya mencoba mengambil alih kekuasaan, memicu serangkaian pertarungan sengit yang membuat Chan dan teman-temannya harus bersatu untuk melindungi tempat yang kini mereka anggap rumah.

Film ini menampilkan kombinasi aksi laga intens, drama persahabatan, dan perjuangan bertahan hidup yang khas dari gaya sinema Hong Kong, serta latar sejarah nyata kawasan Kowloon yang pernah ada. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki