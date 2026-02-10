Sinopsis Film Asteroid: Final Impact, Bencana Mengerikan Hancurkan Bumi

Berikut Sinopsis Film Asteroid: Final Impact(Doc IMDB)

ASTEROID: Final Impact adalah film bergenre bencana dan fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2015. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 26 menit.

Film yang disutradarai Jason Bourque ini dibintangi oleh Mark Lutz, Anna Van Hoft, Joshua Ballard, dan Lochyln Munro.

Film ini mengikuti Dr. Steve Thomas, seorang astrofisikawan yang dulu dihormati namun kini terkena masalah besar setelah membocorkan bahwa satelit pelacak asteroid yang dikembangkan oleh pemerintah sebenarnya dipakai untuk pengawasan militer, bukan deteksi ancaman luar angkasa.

Akibatnya nama baiknya hancur, kariernya terpuruk, dan hubungannya dengan keluarga serta teman-temannya ikut retak.

Namun hidupnya berubah ketika ia menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan sebuah asteroid besar dan gelap, yang tak bisa dideteksi oleh sistem pengamatan biasa, sedang dalam jalur yang akan menghantam Bumi.

Tanpa dukungan resmi dan tidak dipercaya oleh pihak berwenang, Steve harus bekerja di balik layar bersama beberapa sekutu.

Termasuk orang yang masih mempercayainya untuk membuktikan ancaman itu nyata, serta usaha memanfaatkan satelit pelacak yang dia ciptakan untuk menghentikan asteroid sebelum terlambat.

Film ini menampilkan ketegangan khas film bencana, perlombaan waktu melawan kehancuran total, konflik pribadi dan ilmiah, serta perjuangan satu orang untuk meyakinkan dunia akan bahaya yang tampaknya tak terlihat. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb