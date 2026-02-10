Film Rumah Tanpa Cahaya Segera Tayang, Angkat Kisah Tentang Kehilangan dan Cinta Seorang Ibu

Cast dan sutradara film Rumah Tanpa Cahaya(Dok. Film Rumah Tanpa Cahaya)

FILM drama keluarga terbaru berjudul Rumah Tanpa Cahaya bakal segera rilis di bioskop. Menghadirkan kisah menyentuh tentang kehilangan, cinta seorang ibu, dan perjalanan sebuah keluarga dalam menemukan kembali makna kebersamaan setelah ditinggalkan sosok paling berharga dalam hidup mereka.

Film ini berpusat pada sosok Nurul (Ira Wibowo), seorang ibu sekaligus cahaya bagi keluarga kecilnya. Dengan ketulusan dan doa yang tak pernah putus, Nurul membesarkan dua putranya dan menghidupi rumah tangga bersama sang suami, Qomar (Donny Damara). Nurul mengelola warung Empal Gentong dan bukan sekadar untuk sumber penghidupan, tetapi juga ruang berbagi kasih bahkan bagi mereka yang datang meminta belas kasih.

Namun segalanya berubah ketika Nurul pergi untuk selamanya. Kehilangan itu meninggalkan kehampaan mendalam. Warung yang dahulu ramai menjadi sunyi. Qomar terperosok dalam kesepian, sementara kedua putranya, Samsul (Ridwan A. Ghany) dan Azizi (Lavicky Nicholas), baru menyadari betapa besar arti kehadiran seorang ibu. Jembatan yang selama ini menyatukan keluarga itu perlahan runtuh. Rumah yang dulu terang, kini gelap kehilangan arah dan harapan.

Baca juga : Deddy Mizwar Optimistis Indonesia Bisa Jadi Pusat Industri Film Islam

“Peran ini sangat dekat dengan hati saya. Rumah Tanpa Cahaya bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana cinta seorang ibu tetap hidup dan membimbing keluarganya, bahkan ketika ia sudah tiada. Nurul adalah gambaran banyak ibu di Indonesia diam-diam kuat, penuh cinta, dan sering kali menjadi cahaya tanpa pernah meminta untuk dilihat,” ungkap Ira Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/2).

Disutradarai oleh Odi Harahap dengan aktor Senior, Deddy Mizwar, terlibat sebagai penulis naskah, Rumah Tanpa Cahaya menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas banyak keluarga Indonesia, dibalut emosi yang jujur dan penuh kehangatan. Menyuguhkan narasi tentang keluarga yang patah, hubungan yang merenggang, dan perjalanan emosional untuk kembali menemukan cahaya yang mampu menyatukan mereka.

Donny Damara menuturkan film ini juga memperlihatkan sisi rapuh seorang ayah yang kehilangan pasangan hidupnya. “Film ini mengajak kita merenung sering kali kita baru memahami arti keluarga dan pengorbanan setelah kehilangan itu benar-benar terjadi,” ujar Donny.

Rumah Tanpa Cahaya akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 12 Februari 2026, menyajikan kisah yang mengajak penonton untuk pulang pada keluarga, pada cinta, dan pada cahaya yang tak pernah benar-benar padam. (M-2)