Siapa Mohan Hazian dan Kenapa Namanya Trending di X? Berikut Profilnya

Profil Mohan Hazian yang namanya mendadak trending di X.(Dok. Biografid)

NAMA Mohan Hazian mendadak menjadi pusat perhatian publik di media sosial X (Twitter) pada awal Februari 2026. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pionir industri streetwear tanah air melalui brand Thanksinsomnia ini mendapati namanya diperbincangkan bukan karena prestasi terbaru, melainkan karena sebuah isu serius yang mencuat ke publik.

Sebagai salah satu tokoh berpengaruh di dunia kreatif Indonesia, profil Mohan Hazian menarik untuk diulas lebih dalam. Artikel ini akan membahas siapa sebenarnya Mohan Hazian, bagaimana ia membangun imperium bisnisnya, hingga alasan di balik viralnya nama beliau baru-baru ini.

Siapa Mohan Hazian Sebenarnya?

Mohan Hazian adalah seorang pengusaha mode, penulis, dan kreator konten asal Indonesia. Lahir di Lampung pada 4 Februari 1990, Mohan dikenal sebagai pendiri sekaligus pemilik brand streetwear populer, Thanksinsomnia.

Perjalanan hidup Mohan sering kali dianggap sebagai representasi keberhasilan dari nol. Ia mengawali peruntungannya dengan merantau ke Jakarta di usia remaja tanpa bekal pendidikan tinggi. Sebelum sukses seperti sekarang, Mohan pernah melakoni berbagai pekerjaan, mulai dari karyawan restoran, penjaga toko baju, hingga menjadi sales rokok di jalanan.

Pengalaman hidup yang keras inilah yang kemudian membentuk mentalitas bisnisnya yang dikenal berani dan apa adanya. Pada tahun 2011, ia mulai merintis Thanksinsomnia yang awalnya hanya fokus pada produk kaus dengan desain minimalis namun memiliki pesan yang kuat bagi anak muda.

Perjalanan Karier dan Kejayaan Thanksinsomnia

Di bawah kepemimpinan Mohan, Thanksinsomnia bertransformasi dari sekadar toko kecil menjadi salah satu kiblat streetwear di Indonesia. Brand ini tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga gaya hidup dan komunitas.

Beberapa pencapaian besar Mohan Hazian dalam kariernya meliputi:

Ekspansi Internasional: Thanksinsomnia berhasil menembus pasar global dan sering melakukan kolaborasi dengan berbagai entitas kreatif luar negeri.

Penulis Buku: Mohan menulis buku berjudul Goresan Seorang Berandal yang diterbitkan pada 2021. Buku ini menceritakan sisi perjalanan hidupnya membangun bisnis.

Ikon Streetwear: Mohan sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum kreatif untuk membagikan strategi pemasaran yang menjadi ciri khasnya.

Kenapa Nama Mohan Hazian Trending di X?

Pada Senin, 9 Februari 2026, nama Mohan Hazian memuncaki daftar trending topic di X. Hal ini dipicu oleh munculnya sebuah utas (thread) dari akun @aarummanis yang mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemilik brand lokal berinisial M.

Meskipun dalam utas tersebut tidak disebutkan nama secara langsung pada awalnya, warganet segera mengaitkan ciri-ciri dan bukti-bukti yang muncul dengan sosok Mohan Hazian. Dugaan ini semakin menguat setelah beberapa video promosi yang melibatkan model terkait dihapus dari akun media sosial resmi Thanksinsomnia.

Catatan Redaksi: Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Mohan Hazian belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang beredar di media sosial X.

Dampak pada Bisnis dan Karya

Kontroversi ini tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi Mohan, tetapi juga pada ekosistem bisnis yang ia bangun. Berdasarkan laporan terkini, beberapa mitra bisnis mulai mengambil langkah tegas:

Pemutusan Kerja Sama Penerbit: Shira Media Group, penerbit yang pernah bekerja sama dengan Mohan, secara resmi menyatakan telah memutus seluruh aktivitas komersial dan menarik buku-buku karya Mohan dari peredaran sejak 9 Februari 2026.

Boikot Brand: Muncul gerakan di media sosial yang mengajak publik untuk berhenti membeli produk Thanksinsomnia sebagai bentuk solidaritas terhadap korban.

People Also Ask (FAQ)

Apa brand milik Mohan Hazian?

Mohan Hazian adalah pemilik dan pendiri brand streetwear bernama Thanksinsomnia yang didirikan pada tahun 2011.

Siapa istri Mohan Hazian?

Mohan Hazian diketahui telah menikah dengan Alya Putri Zayyan Shafa.

Mengapa buku Mohan Hazian ditarik dari peredaran?

Buku-bukunya ditarik oleh penerbit Shira Media sebagai bentuk pernyataan sikap tegas setelah munculnya dugaan kasus yang melibatkan namanya pada Februari 2026. (Z-10)