Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

12 Trik Destroy All Humnas! PS2 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
07/2/2026 22:58
12 Trik Destroy All Humnas! PS2 Lengkap
Berikut Trik Destroy All Humnas! PS2(Doc PlayStation)

DESTROY All Humans! PS2 adalah game action adventure bergenre third-person shooter yang dirilis untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh Pandemic Studios dan diterbitkan oleh THQ.

Game ini mengajak pemain berperan sebagai alien bernama Crypto-137, yang datang ke Bumi pada era tahun 1950-an dengan misi utama menginvasi manusia dan mengumpulkan DNA untuk menyelamatkan ras aliennya.

Berikut 12 Trik Destroy All Humnas! PS2

1. Unlock Semua Misi

Membuka seluruh misi dalam game.

2. Unlock Semua Area

Semua lokasi langsung bisa diakses tanpa progres cerita.

3. Unlock Semua Senjata

Seluruh senjata Crypto bisa langsung digunakan.

4. Ammo Senjata Tak Terbatas

Bebas tembak tanpa takut kehabisan amunisi.

5. Mental Energy Tak Terbatas

Gunakan kekuatan telekinesis dan PSI tanpa batas.

6. Upgrade Senjata Maksimal

Semua senjata langsung level tertinggi.

7. Energi UFO Tak Terbatas

UFO bisa menembak dan terbang tanpa henti.

8. Armor UFO Maksimal

UFO jadi lebih tahan serangan militer.

9. DNA Tak Terbatas

Bebas beli upgrade apa pun tanpa farming.

10. DNA Cepat Bertambah

Setiap manusia yang dianalisis memberi DNA besar.

11. Manusia Panik Lebih Mudah

Penduduk langsung kabur dan histeris.

12. Musuh Lebih Lemah

Tentara dan polisi gampang dikalahkan.

Destroy All Humans! PS2 adalah game klasik PS2 yang menggabungkan aksi, humor, dan kebebasan menghancurkan dunia manusia sebagai alien. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, ign



Editor : Reynaldi
