12 Trik Destroy All Humnas! PS2 Lengkap

DESTROY All Humans! PS2 adalah game action adventure bergenre third-person shooter yang dirilis untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh Pandemic Studios dan diterbitkan oleh THQ.
Game ini mengajak pemain berperan sebagai alien bernama Crypto-137, yang datang ke Bumi pada era tahun 1950-an dengan misi utama menginvasi manusia dan mengumpulkan DNA untuk menyelamatkan ras aliennya.
Membuka seluruh misi dalam game.
Semua lokasi langsung bisa diakses tanpa progres cerita.
Seluruh senjata Crypto bisa langsung digunakan.
Bebas tembak tanpa takut kehabisan amunisi.
Gunakan kekuatan telekinesis dan PSI tanpa batas.
Semua senjata langsung level tertinggi.
UFO bisa menembak dan terbang tanpa henti.
UFO jadi lebih tahan serangan militer.
Bebas beli upgrade apa pun tanpa farming.
Setiap manusia yang dianalisis memberi DNA besar.
Penduduk langsung kabur dan histeris.
Tentara dan polisi gampang dikalahkan.
Destroy All Humans! PS2 adalah game klasik PS2 yang menggabungkan aksi, humor, dan kebebasan menghancurkan dunia manusia sebagai alien. (Z-4)
Sumber: gamefaqs, ign
