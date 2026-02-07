Java Jazz Festival Umumkan Lineup Fase Pertama, Ada Jon Batiste dan Wave to Earth

Wave to Earth(JJF)

Gelaran festival musik Java Jazz Festival (JJF) 2026 siap digelar. Tahun ini jadi edisi ke-21 bagi festival musik jazz terbesar di Indonesia itu. JJF 2026 Dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Mei di NICE, PIK 2, Tangerang.

“21 tahun adalah perjalanan yang sarat makna. Java Jazz Festival selalu kami maknai sebagai ruang pertemuan budaya, kreativitas, dan generasi. Melalui babak baru ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih inklusif dan berkelas dunia untuk semua generasi, sekaligus menegaskan posisi Java Festival Production sebagai bagian dari ekosistem budaya global yang terus bergerak maju” tutur Direktur Utama PT Java Festival Production, Dewi Gontha, dalam keterangan pers Sabtu (7/2).

Dua bulan jelang pertunjukan, JJF secara resmi merilis fase pertama deretan musisi yang dipastikan akan tampil pada kegiatan tersebut. Musisi pemenang 8 Grammy Awards, Jon Batiste, akan tampil sebagai special show pada hari Jumat, 29 Mei 2026.

Baca juga : Bukan di JiExpo, Java Jazz 2026 Bakal Berlangsung di NICE PIK

Special show lainnya akan dihadirkan oleh wave to earth, band asal Korea Selatan yang dikenal dengan warna musik lo-fi indie pop, jazz, dan R&B, yang akan tampil pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Deretan musisi internasional lainnya seperti Dave Koz & Summer Horns, Lisa Simone, Thee Sacred Soul, Close Counters, Billyrrom, Niko Niko Tan Tan, Citrus Sun, Justin Lee Schultz, JustKing Jones, Yufu, serta band-band legendaris seperti Earth Wind and Fire by Al McKay dan Incognito turut melengkapi fase pertama ini.

Dari dalam negeri, Slank, RAN, Bilal Indrajaya dan Ziva Magnolya menjadi bagian dari lineup awal, menegaskan semangat Java Jazz Festival sebagai panggung lintas generasi. Tidak hanya nama-nama tersebut, JJF juga tengah menyiapkan deretan musisi dilineup selanjutnya dan akan disampaikan secara bertahap. (E-3)