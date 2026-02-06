12 Trik Katamari Damacy PS2 Lengkap

Berikut Trik Katamari Damacy PS2(Doc IMDB)

KATAMARI Damacy PS2 adalah game aksi puzzle unik buatan Namco yang dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2004.

Dalam game ini, pemain mengendalikan The Prince of All Cosmos, yang mendapat tugas dari King of All Cosmos untuk menggulung berbagai benda di dunia menggunakan bola lengket bernama Katamari, lalu mengubahnya menjadi bintang, bulan, dan rasi di langit.

Berikut 12 Trik Katamari Damacy PS2

1. Unlock Eternal Mode

Selesaikan level tertentu tanpa batas waktu.

Katamari bisa digulung sebesar mungkin.

Cocok buat santai dan eksplorasi.

2. Unlock Semua Sepupu

Selesaikan stage tertentu.

Capai ukuran Katamari minimal sesuai target.

Beberapa sepupu hanya muncul di Eternal Mode.

Contoh sepupu Dipp, Miso, Ichigo, Dai, Jungle, Nickel.

3. Unlock Royal Presents

Selesaikan misi dengan hasil tertentu.

Jangan menabrak objek penting.

Beberapa hadiah hanya muncul jika tidak gagal sama sekali.

Hadiah bisa berupa Topi, Aksesori, Item lucu buat Prince dan Cousins.

4. Unlock Sound Test

Selesaikan game utama.

Bisa memutar semua soundtrack ikonik Katamari.

5. Unlock Album

Mainkan berbagai mode dan level.

Kumpulkan objek unik.

Bisa melihat ilustrasi dan artwork rahasia.

6. Gerak Cepat

Dorong analog kiri dan kanan ke depan bersamaan.

Katamari akan melaju lebih cepat.

7. Putar Tajam

Analog kiri ke depan, analog kanan ke belakang.

Cocok buat belok cepat di area sempit.

8. Spin Dash

Putar analog kiri dan kanan cepat.

Lepaskan maka Katamari melesat sebentar.

9. Gulung Objek Lebih Besar

Ambil objek kecil dulu.

Jangan paksakan objek besar sebelum ukurannya cukup.

Sudut datang sangat berpengaruh.

10. Naik ke Tempat Tinggi

Manfaatkan tanjakan, meja, bangunan kecil.

Katamari bisa jatuh ke area berisi objek besar.

11. Hindari Kehilangan Ukuran

Jangan menabrak manusia atau objek besar.

Ukuran Katamari bisa berkurang drastis.

12. Skor Maksimal

Gulung objek sejenis, misalnya hanya perabot atau makanan.

Kombo objek sejenis memberi bonus ukuran.

Katamari Damacy PS2 adalah game santai, aneh, tapi jenius, cocok buat kamu yang suka game beda dari yang lain. (Z-4)

Sumber: katamarifandom, gamefaqs