15+ Karakter Hewan Lucu di Zootopia Terlengkap

DUNIA animasi Disney kembali diguncang dengan kehadiran Zootopia 2 yang baru saja memecahkan rekor box office global di awal tahun 2026 ini. Kesuksesan film ini tidak lepas dari keberagaman karakternya yang sangat manusiawi meski berwujud hewan.

Jika pada film pertama kita hanya mengenal dunia mamalia, sekuel terbaru ini membawa kita melampaui batas dengan memperkenalkan spesies reptil yang menambah dinamika kota metropolitan hewan tersebut.

Artikel ini akan mengulas lebih dari 15 karakter paling ikonik dan menggemaskan dari kedua film tersebut, mulai dari sang kelinci ambisius Judy Hopps hingga karakter baru yang sedang viral, Gary si Ular Piton.

Karakter Utama: Duo Detektif Paling Serasi

1. Judy Hopps (Kelinci)

Judy tetap menjadi jantung dari waralaba ini. Sebagai polisi kelinci pertama di Zootopia, ia membuktikan bahwa ukuran tubuh bukanlah penghalang untuk mencapai mimpi besar. Di Zootopia 2, kita melihat sisi Judy yang lebih dewasa saat ia harus memimpin misi penyamaran di wilayah baru yang belum pernah terjamah.

Nick telah bertransformasi sepenuhnya dari seorang penipu jalanan menjadi anggota kepolisian ZPD yang handal. Hubungannya dengan Judy tetap menjadi daya tarik utama, di mana kecerdikan dan humor sarkasnya selalu berhasil mencairkan suasana yang tegang.

Hingga Februari 2026, Zootopia 2 telah meraup pendapatan lebih dari 25 triliun jika dikonversi ke dalam Mata Uang Rupiah, menjadikannya salah satu film animasi terlaris sepanjang masa.

Karakter Baru di Zootopia 2 yang Mencuri Perhatian

3. Gary De'Snake (Ular Piton Biru)

Disuarakan oleh aktor peraih Oscar, Ke Huy Quan, Gary adalah karakter reptil pertama yang masuk ke dunia metropolitan mamalia. Meski awalnya dianggap sebagai ancaman, Gary ternyata memiliki kepribadian yang naif, optimis, dan sangat mencintai keluarganya. Kehadiran ular sepanjang 10 meter ini memberikan warna baru bagi keberagaman di Zootopia.

4. Dr. Fuzzby (Quokka)

Dr. Fuzzby adalah seekor Quokka, hewan yang dikenal paling bahagia di dunia. Ia berperan sebagai terapis bagi Judy dan Nick. Dengan kacamata merah mudanya yang khas, Dr. Fuzzby menggunakan metode terapi yang unik dan terkadang sedikit merendahkan, namun sangat efektif untuk menyelesaikan konflik kemitraan kedua detektif tersebut.

5. Nibbles Maplestick (Berang-berang)

Nibbles adalah karakter baru yang sangat enerjik. Sebagai seekor berang-berang, ia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dan sering membantu Judy dalam urusan logistik di wilayah Marsh Market.

Karakter Pendukung yang Selalu Bikin Gemas

6. Flash (Sloth)

Siapa yang bisa melupakan Flash? Pegawai DMV yang sangat lambat ini kembali hadir di Zootopia 2. Menariknya, di film terbaru ini, kita melihat Flash berada di balik kemudi mobil sport yang melaju sangat kencang, sebuah ironi yang tetap menjadi komedi favorit penggemar.

7. Benjamin Clawhauser (Citah)

Petugas resepsionis ZPD yang sangat menyukai donat dan penyanyi Gazelle ini tetap menjadi karakter paling ceria. Clawhauser adalah representasi dari kehangatan dan persahabatan di lingkungan kerja yang keras.

8. Mr. Big (Tikus Arktik)

Meski tubuhnya sangat kecil, Mr. Big adalah pemimpin organisasi yang sangat dihormati. Di sekuelnya, ia kembali memberikan bantuan strategis kepada Judy dan Nick melalui jaringan informannya yang luas.

Daftar Karakter Lainnya

Gazelle: Penyanyi Pop paling terkenal di Zootopia dengan lagu hit "Zoo".

Penyanyi Pop paling terkenal di Zootopia dengan lagu hit "Zoo". Chief Bogo: Kepala Polisi Kerbau yang tegas namun diam-diam penggemar berat Gazelle.

Kepala Polisi Kerbau yang tegas namun diam-diam penggemar berat Gazelle. Mayor Brian Winddancer: Wali Kota baru berwujud kuda stallion yang karismatik namun sedikit ceroboh.

Wali Kota baru berwujud kuda stallion yang karismatik namun sedikit ceroboh. The Lynxley Family: Keluarga pebisnis kucing hutan yang menjadi pusat misteri di film kedua.

Keluarga pebisnis kucing hutan yang menjadi pusat misteri di film kedua. Duke Weaselton: Musang nakal yang selalu punya informasi ilegal untuk dijual.

Tabel Perbandingan Karakter Ikonik

Nama Karakter Spesies Peran Utama Judy Hopps Kelinci Detektif ZPD Nick Wilde Rubah Detektif ZPD Gary De'Snake Ular Piton Hero Baru (Reptil) Dr. Fuzzby Quokka Terapis Kemitraan

Checklist Fakta Unik Zootopia 2

Reptil pertama kali diperkenalkan secara resmi sebagai warga kota dalam sejarah Zootopia.

Film Zootopia 2 mencetak pendapatan fantastis di pasar Indonesia pada akhir 2025.

Marsh Market adalah lokasi baru yang menjadi tempat tinggal komunitas semi-akuatik seperti berang-berang dan kuda nil.

Pengisi suara Gary, Ke Huy Quan, memberikan nuansa emosional yang kuat pada karakter reptil tersebut.

People Also Ask (FAQ)

Siapa karakter baru yang paling menonjol di Zootopia 2?

Gary De'Snake adalah karakter paling menonjol karena ia merupakan reptil pertama yang memiliki peran besar dalam alur cerita utama, menantang stigma lama di kota Zootopia.

Apakah Nick Wilde dan Judy Hopps menjalin hubungan romantis?

Film Zootopia 2 lebih fokus pada pendalaman kemitraan profesional mereka, meski banyak penggemar yang melihat adanya chemistry yang semakin kuat di antara keduanya seiring berjalannya misi.

Di mana kita bisa menonton Zootopia 2?

Per Februari 2026, Zootopia 2 sudah tersedia di berbagai platform digital dan dijadwalkan rilis dalam format Blu-ray/DVD pada awal Maret 2026. (Z-10)