Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kumpulan Trik Ape Escape II PS2 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
05/2/2026 18:30
Kumpulan Trik Ape Escape II PS2 Lengkap
Berikut Trik Ape Escape II PS2(Doc PlayStation)

APE Escape II PS2 adalah game platformer action eksklusif PlayStation 2 yang dikembangkan oleh Japan Studio dan dirilis oleh Sony Computer Entertainment.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Jimmy, seorang anak yang mendapat tugas menangkap ratusan monyet nakal yang kabur dan membuat kekacauan di berbagai tempat dan zaman.

Setiap monyet memiliki helm dengan tingkat kecerdasan berbeda, sehingga butuh strategi dan alat khusus untuk menangkapnya.

Berikut Trik Ape Escape II PS2

Trik Membuka Kostum

  • Ninja Outfit: SARU SARU
  • Monkey Outfit: UKI UKI
  • Samurai Outfit: EDO EDO
  • Cyber Outfit: GOGO GOGO

Trik Membuka Helm dan Aksesori

  • Helm Klasik: APE APE
  • Helm Kaca: MIRU MIRU
  • Topeng Lucu: FACE FACE

Trik Gadget dan Efek

  • Infinite Stun Club: STUN STUN
  • Sky Flyer lebih stabil: FLY FLY
  • Dash Hoop lebih cepat: DASH DASH

Trik Mode dan Bonus

  • Big Head Mode: BIG HEAD
  • Small Character Mode: MINI MINI
  • Mirror Mode: REVERSE

Trik Tambahan Seru

  • Suara Efek Unik: SOUND FUN
  • Animasi Lucu Karakter: HAPPY APE

Saat menggunakan trik tersebut, pastikan password harus huruf kapital, serta tidak semua trik tersedia di semua region. Beberapa trik hanya bersifat fun, tidak memengaruhi progres cerita. (Z-4)

Sumber: ign, playstationthrophies



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved