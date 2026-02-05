Kumpulan Trik Ape Escape II PS2 Lengkap

Berikut Trik Ape Escape II PS2(Doc PlayStation)

APE Escape II PS2 adalah game platformer action eksklusif PlayStation 2 yang dikembangkan oleh Japan Studio dan dirilis oleh Sony Computer Entertainment.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Jimmy, seorang anak yang mendapat tugas menangkap ratusan monyet nakal yang kabur dan membuat kekacauan di berbagai tempat dan zaman.

Setiap monyet memiliki helm dengan tingkat kecerdasan berbeda, sehingga butuh strategi dan alat khusus untuk menangkapnya.

Berikut Trik Ape Escape II PS2

Trik Membuka Kostum

Ninja Outfit: SARU SARU

Monkey Outfit: UKI UKI

Samurai Outfit: EDO EDO

Cyber Outfit: GOGO GOGO

Trik Membuka Helm dan Aksesori

Helm Klasik: APE APE

Helm Kaca: MIRU MIRU

Topeng Lucu: FACE FACE

Trik Gadget dan Efek

Infinite Stun Club: STUN STUN

Sky Flyer lebih stabil: FLY FLY

Dash Hoop lebih cepat: DASH DASH

Trik Mode dan Bonus

Big Head Mode: BIG HEAD

Small Character Mode: MINI MINI

Mirror Mode: REVERSE

Trik Tambahan Seru

Suara Efek Unik: SOUND FUN

Animasi Lucu Karakter: HAPPY APE

Saat menggunakan trik tersebut, pastikan password harus huruf kapital, serta tidak semua trik tersedia di semua region. Beberapa trik hanya bersifat fun, tidak memengaruhi progres cerita. (Z-4)

Sumber: ign, playstationthrophies