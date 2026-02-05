Kumpulan Trik Ape Escape II PS2 Lengkap

Headline
APE Escape II PS2 adalah game platformer action eksklusif PlayStation 2 yang dikembangkan oleh Japan Studio dan dirilis oleh Sony Computer Entertainment.
Dalam game ini, pemain berperan sebagai Jimmy, seorang anak yang mendapat tugas menangkap ratusan monyet nakal yang kabur dan membuat kekacauan di berbagai tempat dan zaman.
Setiap monyet memiliki helm dengan tingkat kecerdasan berbeda, sehingga butuh strategi dan alat khusus untuk menangkapnya.
Saat menggunakan trik tersebut, pastikan password harus huruf kapital, serta tidak semua trik tersedia di semua region. Beberapa trik hanya bersifat fun, tidak memengaruhi progres cerita. (Z-4)
Sumber: ign, playstationthrophies
