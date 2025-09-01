19 Trik Game Ghost of Tsushima PS5 Lengkap

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
GHOST of Tsushima PS5 adalah versi khusus dari game Ghost of Tsushima yang dirilis ulang untuk konsol PlayStation 5 dalam bentuk Ghost of Tsushima: Director’s Cut.
Game ini bergenre action-adventure open world dengan latar abad ke-13 di Jepang, saat invasi pertama bangsa Mongol ke Pulau Tsushima.
Bisa dipakai untuk melihat detail musuh atau area, sekaligus mengabadikan momen keren.
Manfaatkan fitur eksklusif Ghost of Tsushima untuk menemukan lokasi rahasia seperti kuil, bambu training, atau hot spring.
Dekati musuh dari belakang untuk membunuh tanpa ketahuan. Tingkatkan skill Ghost untuk akses chain assassination.
Jika timing tepat, kamu bisa membunuh musuh dengan sekali tebas.
Saat berhadapan dengan sekelompok musuh, manfaatkan Standoff untuk menghabisi beberapa musuh sekaligus dengan tebasan cepat.
Ikuti rubah untuk menemukan Inari Shrine untuk meningkatkan slot charm.
Mandi di hot spring meningkatkan health bar secara permanen.
Lokasi ini berisi skin pedang yang membuat katana kamu lebih keren.
Burung kuning bisa menuntunmu ke lokasi tersembunyi seperti misi sampingan atau collectible.
Rasakan sensasi panah, pedang, dan kuda lebih realistis di PS5.
Kuda bisa dipakai untuk menyeruduk musuh dalam jumlah banyak.
Mode hitam putih ala film Akira Kurosawa yang bikin nuansa Jepang klasik makin hidup.
Ada skin armor yang terinspirasi dari game Sony lain. Cari di Shrine khusus di Iki Island.
Bisa tiup seruling untuk mengganti cuaca maka akan efek keren saat foto.
Dengan menguasai trik-trik ini, perjalananmu sebagai Jin Sakai bakal lebih seru, baik saat main stealth maupun aksi samurai penuh gaya. (Z-4)
Game ini berlatar di Pulau Tsushima, Jepang, pada tahun 1274 saat invasi Mongol pertama, kamu bermain sebagai Jin Sakai, seorang samurai terakhir
GHOST of Tsushima, gim video dari Sucker Punch Productions yang memenangkan penghargaan The Game Award 2020 akan diadaptasi menjadi serial anime.
