19 Trik Game Ghost of Tsushima PS5 Lengkap

A- A+

Berikut Trik Ghost of Tsushima PS5(Doc PlayStation)

GHOST of Tsushima PS5 adalah versi khusus dari game Ghost of Tsushima yang dirilis ulang untuk konsol PlayStation 5 dalam bentuk Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Game ini bergenre action-adventure open world dengan latar abad ke-13 di Jepang, saat invasi pertama bangsa Mongol ke Pulau Tsushima.

Berikut Trik Ghost of Tsushima PS5

1. Gunakan Mode Foto

Bisa dipakai untuk melihat detail musuh atau area, sekaligus mengabadikan momen keren.

Baca juga : Kumpulan Trik Ghost of Tsushima PS4 Lengkap

2. Eksplorasi dengan Angin Pemandu

Manfaatkan fitur eksklusif Ghost of Tsushima untuk menemukan lokasi rahasia seperti kuil, bambu training, atau hot spring.

3. Perhatikan Armor Set

Samurai Armor: cocok untuk pertarungan frontal.

Ronin Attire: bagus untuk stealth.

Ghost Armor: meningkatkan intimidasi dan mengurangi deteksi musuh.

4. Kuasai Empat Stance

Stone Stance: efektif melawan musuh dengan pedang.

Water Stance: melawan musuh bersenjata perisai.

Wind Stance: melawan tombak.

Moon Stance: melawan musuh besar atau brutal.

5. Gunakan Stealth Kill

Dekati musuh dari belakang untuk membunuh tanpa ketahuan. Tingkatkan skill Ghost untuk akses chain assassination.

6. Manfaatkan Alat Ninja

Kunai: melumpuhkan musuh kecil dengan cepat.

Sticky Bomb: efektif untuk grup.

Smoke Bomb: kabur atau lakukan kill cepat.

Black Powder Bomb: menghancurkan kelompok musuh.

7. Timing Perfect Parry

Jika timing tepat, kamu bisa membunuh musuh dengan sekali tebas.

Baca juga : Ghost of Tsushima, dari Gim ke Serial Anime

8. Standoff Mode

Saat berhadapan dengan sekelompok musuh, manfaatkan Standoff untuk menghabisi beberapa musuh sekaligus dengan tebasan cepat.

9. Cari Rubah

Ikuti rubah untuk menemukan Inari Shrine untuk meningkatkan slot charm.

10. Hot Springs

Mandi di hot spring meningkatkan health bar secara permanen.

11. Pillar of Honor

Lokasi ini berisi skin pedang yang membuat katana kamu lebih keren.

12. Haiku & Bamboo Strike

Haiku: memberi headband.

Bamboo Strike: meningkatkan resolve.

13. Bird Guide

Burung kuning bisa menuntunmu ke lokasi tersembunyi seperti misi sampingan atau collectible.

14. Gunakan Fitur Adaptive Trigger & Haptic Feedback

Rasakan sensasi panah, pedang, dan kuda lebih realistis di PS5.

15. Iki Island Expansion

Ada musuh baru bernama Eagle Clan dengan gaya bertarung unik.

Banyak mini game tambahan seperti lomba panah dan duel musik.

Armor baru, skill baru, dan kuda yang bisa diperlengkapi dengan upgrade khusus.

16. Gunakan Skill Horse Charge

Kuda bisa dipakai untuk menyeruduk musuh dalam jumlah banyak.

17. Samurai Cinema Mode

Mode hitam putih ala film Akira Kurosawa yang bikin nuansa Jepang klasik makin hidup.

18. Easter Egg

Ada skin armor yang terinspirasi dari game Sony lain. Cari di Shrine khusus di Iki Island.

19. Photo Mode dengan Musik

Bisa tiup seruling untuk mengganti cuaca maka akan efek keren saat foto.

Dengan menguasai trik-trik ini, perjalananmu sebagai Jin Sakai bakal lebih seru, baik saat main stealth maupun aksi samurai penuh gaya. (Z-4)