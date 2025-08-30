Bermula dari TikTok, Adel Kini Perkenalkan Single Pertama

Ilustrasi(Dok Ist)

PENYANYI pendatang baru Lidya Adel Leyda, atau akrab disapa Adel, resmi merilis single perdana bertajuk Yang Penting Ada Waktunya.

Lagu bergenre pop kreatif ini diciptakan oleh Ilham Baso (penulis lirik & komposer), dengan Velow sebagai arranger sekaligus mixing-mastering engineer. Proses rekaman dilakukan di Studio Ebony Ivory Jakarta bersama Sinyo Luntungan sebagai recording engineer.

Meski baru pertama kali merilis single, perjalanan musik Adel telah dimulai dari panggung kafe, bar, dan coffee shop di Bekasi. Karakter vokalnya yang serak alami kerap disebut mirip penyanyi legendaris January Christy.

Adel mengaku menyanyi awalnya bukan cita-cita, melainkan cara menyalurkan energi negatif. “Dari pada dugem malah menghabiskan uang," kata penyanyi yang identik dengan kacamata bolong, rokok kretek, dan tasbih digital ini, Sabtu (30/8).

Sejak awal 2025, Adel aktif melakukan live di TikTok. Dari siaran sederhana di kamar kos, ia kini mampu meraup penghasilan jutaan rupiah per bulan dan bahkan berpindah dari kos ke apartemen.

TikTok pula yang mempertemukannya dengan Deni Suseno alias Ayam Kremes, seorang warga negara Indonesia yang bermukim di AS dan kini mendukungnya sebagai produser.

Single Yang Penting Ada Waktunya menyampaikan pesan sederhana tetapi relevan yakni waktu adalah uang. Lagu ini juga hadir dengan video klip berkonsep simpel, yang disutradarai oleh Anjar Kusuma dan mengambil lokasi di sebuah coffee shop Jakarta.

Adel berharap karya perdananya dapat diterima publik dan menjadi langkah awal untuk perjalanan musiknya ke depan. “Harapannya semoga banyak yang suka, dan siapa tahu jogetnya bisa viral di TikTok. Setelah ini insya Allah akan ada single baru dengan genre berbeda,” ujarnya. (H-2)