Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Sinopsis Film Money Ball: Perjuangan Tim Baseball Oakland Athletics Hadapi Krisis

Reynaldi Andrian Pamungkas
29/8/2025 17:30
Sinopsis Film Money Ball: Perjuangan Tim Baseball Oakland Athletics Hadapi Krisis
Berikut Sinopsis Film Moneyball(Doc IMDB)

MONEYBALL adalah film drama olahraga Amerika Serikat yang dirilis tahun 2011, disutradarai oleh Bennett Miller dan dibintangi oleh Brad Pitt, Jonah Hill, dan Philip Seymour Hoffman.

Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi karya Michael Lewis berjudul Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game.

Berikut Sinopsis Film Moneyball

Film ini menceritakan kisah nyata Billy Beane, manajer umum tim baseball Oakland Athletics yang menghadapi keterbatasan dana untuk membangun tim kompetitif setelah kehilangan banyak pemain bintang.

Baca juga : Sinopsis Film World War Z: Film Zombie yang Dibintangi Brad Pitt

Merasa terdesak oleh kondisi finansial klub yang jauh lebih kecil dibanding tim-tim besar, Beane kemudian bertemu dengan seorang lulusan ekonomi muda dari Yale, Peter Brand.

Brand memperkenalkan metode sabermetrics, yaitu analisis statistik untuk menilai potensi pemain berdasarkan data, bukan hanya penilaian subjektif pemandu bakat.

Dengan metode ini, Beane merekrut pemain-pemain yang dianggap remeh atau buangan oleh tim lain, namun secara statistik punya kemampuan yang konsisten.

Baca juga : Ini Peran Lewis Hamilton di Film F1 The Movie

Meski awalnya mendapat banyak kritik dari pelatih, media, dan penggemar, strategi ini perlahan menunjukkan hasil.

Oakland A’s berhasil mencetak rekor 20 kemenangan beruntun dalam Major League Baseball tahun 2002.

Film ini tidak hanya menyoroti strategi revolusioner dalam dunia olahraga, tetapi juga perjuangan Beane melawan sistem yang konservatif serta konflik pribadinya dalam mengejar kemenangan dengan cara yang berbeda.

Moneyball mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya soal uang besar, tetapi juga tentang keberanian berpikir di luar kebiasaan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
