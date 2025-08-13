Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Reynaldi Andrian Pamungkas
13/8/2025 17:30
Sinopsis Film World War Z: Film Zombie yang Dibintangi Brad Pitt
Berikut Sinopsis Film World War Z(Doc IMDB)

WORLD War Z adalah film aksi horor dengan tema zombie yang dirilis pada tahun 2013.

Film zombie yang disutradarai oleh Marc Forster ini dibintangi Brad Pitt sebagai Gerry Lane, mantan penyelidik PBB.

Berikut Sinopsis Film World War Z

Cerita dimulai ketika sebuah wabah misterius menyebar cepat di seluruh dunia, mengubah manusia menjadi zombie yang sangat agresif.

Gerry Lane, yang sedang bersama keluarganya di Philadelphia, terjebak dalam kekacauan.

Karena keahliannya, Gerry direkrut kembali oleh PBB untuk menemukan sumber wabah ini.

Perjalanannya membawanya ke berbagai negara, mulai dari Korea Selatan, Yerusalem, hingga Wales, sambil menghadapi serangan zombie yang bergerak cepat dan mematikan.

Di tengah pencarian, Gerry menemukan petunjuk bahwa zombie tidak menyerang orang yang sudah sakit parah, karena menganggap mereka tidak layak sebagai inang.

Temuan ini menjadi kunci untuk membuat “kamuflase” biologis agar manusia bisa selamat. (Z-4)



Editor : Reynaldi
