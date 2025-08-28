Wapres Gibran Apresiasi Film Animasi Panji Tengkorak

Film Panji Tengkorak(Dok: Falcon Pictures)

FILM animasi Panji Tengkorak mendapat apresiasi positif dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun media sosial pribadinya, @gibran_rakabuming, Wapres menyampaikan kekagumannya usai menyaksikan trailer resmi Panji Tengkorak.

“Saya sudah nonton trailernya (geser slide) yang ciamik, visualnya modern dan keren,” tulis Gibran.

Di akhir unggahannya, ia menambahkan komentar singkat namun penuh semangat, “Saya sih gas!” tambahnya.

Baca juga : Film Merah Putih: One For All Raih Rekor Pahit di IMDb

Unggahan tersebut mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Hanya dalam hitungan menit, postingan itu sudah memperoleh lebih dari 9 ribu tanda suka, lebih dari 300 komentar, serta hampir seratus kali dibagikan ulang oleh para pengguna media sosial. Antusiasme publik ini menambah optimisme terhadap hadirnya Panji Tengkorak di layar lebar.

Produser Falcon Pictures, Frederica, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi Wakil Presiden. “Dukungan ini menjadi penyemangat besar bagi kami, sekaligus membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kami berharap film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga kebanggaan bersama,” ujarnya.

Film Panji Tengkorak merupakan karya animasi 2D yang mengangkat kisah legendaris dari komik klasik Indonesia karya Hans Jaladara. Dengan pendekatan visual modern, sentuhan artistik yang segar, serta alur cerita penuh aksi dan nilai kepahlawanan, film ini diharapkan dapat menghadirkan tontonan berkualitas sekaligus memperkenalkan kembali tokoh legendaris kepada generasi muda.

Film ini menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Denny Sumargo, Aghniny Haque, Donny Alamsyah, Cok Simbara, Nurra Datau, Revaldo, Donny Damara, Prit Timothy, dan Tanta Ginting. Dengan dukungan publik yang terus mengalir, Panji Tengkorak siap menjadi salah satu film animasi Indonesia yang mencetak sejarah baru. (M-2)