Until I Found You ft Em Beihold Lirik dan Fakta Menarik di Balik Lagu Romantis

Lagu Until I Found You ft Em Beihold adalah duet romantis antara Stephen Sanchez dan Em Beihold yang viral di TikTok. Dengan nuansa retro 80-an, lagu ini menceritakan kisah cinta yang menyentuh hati. Artikel ini akan membahas until i found you ft em beihold lirik lengkap, makna lagu, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!

Lirik Lagu Until I Found You ft Em Beihold

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Until I Found You versi duet Stephen Sanchez dan Em Beihold. Lirik ini penuh dengan emosi dan menceritakan tentang menemukan cinta sejati setelah masa sulit.

Verse 1: Stephen Sanchez

Georgia, wrap me up in all your...

I want ya in my arms

Oh, let me hold ya

I'll never let you go again, like I did

Oh, I used to say

Chorus: Stephen Sanchez dan Em Beihold

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Verse 2: Em Beihold

Heaven when I held you again

How could we ever just be friends?

I would rather die than let you go

Juliet to your Romeo

How I heard you say

Chorus: Stephen Sanchez dan Em Beihold

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Lirik until i found you ft em beihold lirik ini sangat relate bagi banyak orang karena menggambarkan perasaan menemukan seseorang yang spesial setelah putus asa dalam cinta.

Fakta Menarik di Balik Lagu Until I Found You

Lagu ini bukan hanya soal melodi yang indah, tapi juga punya cerita mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang Until I Found You ft Em Beihold:

1. Terinspirasi dari Kisah Nyata

Lagu ini ditulis oleh Stephen Sanchez untuk kekasihnya, Georgia Webster. Mereka bertemu secara online selama pandemi dan merasa menemukan belahan jiwa. Lagu ini menggambarkan penyesalan Stephen karena pernah berpisah dan kebahagiaannya saat bersatu kembali.

2. Kolaborasi dengan Em Beihold

Versi duet dirilis pada 22 April 2022, menampilkan Em Beihold, penyanyi lagu Numb Little Bug. Em menambahkan perspektif emosional dari sudut pandang pasangan, membuat lagu ini semakin romantis. Em juga relate dengan lagu ini karena ia bertemu pacarnya secara online selama pandemi.

3. Viral di TikTok

Lagu ini meledak di TikTok berkat lirik seperti “Heaven when I held you again.” Banyak pengguna memakainya sebagai latar video romantis, membuat until i found you ft em beihold lirik jadi bahan pencarian populer.

4. Nuansa Retro 80-an

Dengan melodi yang terinspirasi dari balada rock era 50-an hingga 80-an, lagu ini terasa nostalgia namun tetap modern. Aransemen sederhana dengan gitar, drum, dan piano membuatnya mudah diingat.

5. Makna Lirik yang Mendalam

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tersesat dalam kegelapan hidupnya dan menemukan cinta sejati. Lirik seperti “I was lost within the darkness, but then I found her” menunjukkan perubahan dari keputusasaan ke harapan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Until I Found You ft Em Beihold populer karena liriknya yang emosional dan mudah dipahami. Kolaborasi antara Stephen dan Em memberikan harmoni yang indah, dengan suara mereka saling melengkapi. Lagu ini cocok untuk momen romantis seperti pernikahan atau sekadar dinikmati saat galau.

Cara Menikmati Lagu Ini

Kamu bisa mendengarkan Until I Found You di platform seperti Spotify atau YouTube. Untuk yang suka bermain gitar, chord dasar lagu ini (C, Em, F, Fm) mudah dipelajari. Gunakan capo di fret kedua agar sesuai dengan nada asli lagu.

Kesimpulan

Until I Found You ft Em Beihold adalah lagu romantis yang menyentuh hati dengan lirik penuh makna dan melodi nostalgia. Dari kisah cinta nyata hingga popularitas di TikTok, lagu ini punya daya tarik universal. Semoga artikel ini membantu kamu memahami until i found you ft em beihold lirik dan cerita di baliknya!