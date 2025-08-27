Madonna Rayakan Ulang Tahun Kembarannya dengan Pesta Tema Labubu

Madonna menghadirkan tema Labubu untuk perayaan ulang tahun putri kembarnya, Stella dan Estere, yang kini genap berusia 13 tahun.(Instagram)

MADONNA kembali menghadirkan tema Labubu untuk perayaan ulang tahun putri kembarnya, Stella dan Estere, yang kini genap berusia 13 tahun.

Melalui Instagram, Ratu Pop berusia 67 tahun itu membagikan momen spesial keluarga, lengkap dengan foto-foto pesta. Ia membuka unggahan dengan potret kue ulang tahunnya yang sempat dihias dengan karakter Labubu,. Ia menambahkan kali ini sang kembar harus “memenangkan” boneka Labubu mereka lewat pertandingan sepak bola kecil di pesta tersebut.

“Labubu ada di mana-mana! Kue ulang tahun saya sudah habis, jadi saya bawa mereka kembali untuk ulang tahun ke-13 putri kembar saya. Tapi kali ini harus diperjuangkan. Winner takes all! Selamat ulang tahun, Stella dan Estere, Virgo Queens!” tulis Madonna.

Selain Stella dan Estere, Madonna juga memiliki empat anak lain: Lourdes, 28, dari hubungannya dengan Carlos Leon, Rocco, 24, dari pernikahannya dengan sutradara Guy Ritchie, serta Mercy, 19, dan David, 19, yang diadopsi.

Madonna kerap berbagi kehidupan keluarganya di media sosial. Pada Hari Ibu lalu, ia menuliskan betapa sibuk sekaligus berharganya menjadi ibu dari enam anak. “Tidak ada manual untuk jadi seorang ibu. Itu pekerjaan yang menuntut waktu dan sangat melelahkan, tapi juga karya seni,” ujarnya.

Dikenal sebagai sosok penyanyi ikonik, Madonna kini juga semakin sering menampilkan sisi personalnya sebagai seorang ibu yang hangat dan dekat dengan anak-anaknya. (People/Z-2)