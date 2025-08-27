Madonna Rayakan Ulang Tahun Kembarannya dengan Pesta Tema Labubu

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MADONNA kembali menghadirkan tema Labubu untuk perayaan ulang tahun putri kembarnya, Stella dan Estere, yang kini genap berusia 13 tahun.
Melalui Instagram, Ratu Pop berusia 67 tahun itu membagikan momen spesial keluarga, lengkap dengan foto-foto pesta. Ia membuka unggahan dengan potret kue ulang tahunnya yang sempat dihias dengan karakter Labubu,. Ia menambahkan kali ini sang kembar harus “memenangkan” boneka Labubu mereka lewat pertandingan sepak bola kecil di pesta tersebut.
“Labubu ada di mana-mana! Kue ulang tahun saya sudah habis, jadi saya bawa mereka kembali untuk ulang tahun ke-13 putri kembar saya. Tapi kali ini harus diperjuangkan. Winner takes all! Selamat ulang tahun, Stella dan Estere, Virgo Queens!” tulis Madonna.
Selain Stella dan Estere, Madonna juga memiliki empat anak lain: Lourdes, 28, dari hubungannya dengan Carlos Leon, Rocco, 24, dari pernikahannya dengan sutradara Guy Ritchie, serta Mercy, 19, dan David, 19, yang diadopsi.
Madonna kerap berbagi kehidupan keluarganya di media sosial. Pada Hari Ibu lalu, ia menuliskan betapa sibuk sekaligus berharganya menjadi ibu dari enam anak. “Tidak ada manual untuk jadi seorang ibu. Itu pekerjaan yang menuntut waktu dan sangat melelahkan, tapi juga karya seni,” ujarnya.
Dikenal sebagai sosok penyanyi ikonik, Madonna kini juga semakin sering menampilkan sisi personalnya sebagai seorang ibu yang hangat dan dekat dengan anak-anaknya. (People/Z-2)
Aryaduta resmi memperkenalkan “Pestaria”, konsep baru perayaan tematik yang ditawarkan di seluruh jaringan hotelnya di Indonesia.
Asep mengatakan, laporan yang dilebihkan itu tetap dibayarkan oleh BJB. Dananya dimasukkan dalam pengeluaran non-budgeter.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
Mantan drummer The Beatles, Ringo Starr , mengaku masih merasa seperti anak muda berusia 24 tahun.
Menandai perayaan hari jadinya yang ke-9, Grand Whiz Poins Simatupang menginisiasi kegiatan sosial kolaboratif bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Jakarta Selatan
Aktris Amber Heard mengumumkan kelahiran anak kembarnya, Agnes dan Ocean, melalui Instagram pada Hari Ibu.
Céline Dion membagikan momen spesial bersama putra kembarnya, Nelson dan Eddy, saat menghadiri pertandingan TGL Match di Florida bersama Tiger Woods.
Madonna merayakan ulang tahun ke-12 putri kembarnya, Stella dan Estere, dengan pesta meriah di halaman belakang rumahnya.
WSC merupakan turnamen akademik internasional untuk mendorong siswa dari berbagai negara mengeksplorasi berbagai jenis kegiatan.
Kembar identik sering dianggap sebagai pasangan yang sama persis dalam segala hal, namun sebenarnya istilah ini hanya menggambarkan cara embrio terbentuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved