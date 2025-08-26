Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto adalah salah satu karya dangdut legendaris yang penuh emosi. Liriknya yang menyentuh hati menceritakan kekecewaan seorang wanita terhadap pasangannya. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik Sejuta Luka, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Sejuta Luka - Rita Sugiarto

Berikut adalah lirik Sejuta Luka yang penuh makna, menggambarkan luka hati akibat pengkhianatan cinta:

Terpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiKau goreskan sejuta luka di dadaTanpa kau hiraukan perasaankuHoo, hoo, hooPedihnya hatiku kau buat kecewaApalah artinya kau tanamkan cintaKalau akhirnya kau hancurkan pulaAndaikan kau tahu perasaankuTak mungkin engkau berbuat semaumuCintaku pada dirimu suci tanpa kepalsuanTerpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiHoo, hoo, hooPedihnya hatiku kau buat kecewa

Lirik ini sederhana namun mendalam, cocok untuk dinyanyikan dengan penuh perasaan. Kamu bisa merasakan emosi Rita Sugiarto saat menyanyikan lagu ini.

Baca juga : Lirik dan Chord Sejuta Luka - Rita Sugiarto: Makna dan Fakta Menarik

Chord Gitar Sejuta Luka (Nada Dasar Am)

Berikut adalah chord gitar Sejuta Luka dalam nada dasar Am, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula:

[Intro] Am Am Am E C Bm Am Am Am Am E Am [Verse] Am E Terpaksa aku pergi jauh darimu D A F Am Tak tahan rasanya terus begini E Am Int: E Am Am E Kau goreskan sejuta luka di dada D A F Am Tanpa kau hiraukan perasaanku Am E Am Hoooo...hooo...hoo..oo Am C Pedihnya hatiku...uuu... Am Kau buat kecewa [Musik] Am B Am [2x] F E Am E Am [Reff] D Am Apalah artinya kau tanamkan cinta B F E Kalau akhirnya kau hancurkan pula E F Am Int: E F Am D Am Andaikan kau tahu perasaanku B F Am Tak mungkin engkau berbuat semaumu D F E Cintaku pada dirimu D F Am Suci tanpa kepalsuan

Chord ini menggunakan nada dasar Am, tetapi kamu juga bisa memainkan dalam nada dasar Em jika ingin variasi. Gunakan capo jika perlu menyesuaikan dengan suaramu!

Cara Memainkan Chord Sejuta Luka

Untuk memainkan chord Sejuta Luka, pastikan kamu sudah familiar dengan kunci dasar seperti Am, E, D, F, dan B. Latihan transisi antar kunci dengan tempo lambat agar lebih halus. Mainkan dengan penuh perasaan untuk menangkap emosi lagu ini.

Baca juga : Lirik Lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka - Chord dan Fakta Menarik

Lagu Sejuta Luka mengisahkan tentang patah hati seorang wanita yang dikhianati oleh pasangannya. Lirik seperti "Kau goreskan sejuta luka di dada" menunjukkan luka emosional yang mendalam. Meski cinta yang diberikan tulus, pengkhianatan membuatnya memilih pergi. Lagu ini relevan untuk siapa saja yang pernah merasakan kekecewaan dalam cinta, menjadikannya timeless di hati penggemar dangdut.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sejuta Luka

Rita Sugiarto, Sang Legenda Dangdut : Rita Sugiarto, lahir di Semarang pada 19 September 1960, tidak hanya penyanyi tetapi juga pencipta lagu dangdut terkenal. Sejuta Luka adalah salah satu karya yang memperkuat statusnya sebagai legenda.

: Rita Sugiarto, lahir di Semarang pada 19 September 1960, tidak hanya penyanyi tetapi juga pencipta lagu dangdut terkenal. adalah salah satu karya yang memperkuat statusnya sebagai legenda. Lagu yang Penuh Emosi : Lagu ini dirilis pada era keemasan dangdut dan masih populer hingga kini karena liriknya yang relatable.

: Lagu ini dirilis pada era keemasan dangdut dan masih populer hingga kini karena liriknya yang relatable. Mudah Dinyanyikan : Dengan melodi sederhana dan lirik yang mudah diingat, lagu ini sering dinyanyikan di acara karaoke atau pertemuan keluarga.

: Dengan melodi sederhana dan lirik yang mudah diingat, lagu ini sering dinyanyikan di acara karaoke atau pertemuan keluarga. Penggunaan Bahasa Sederhana: Lirik Sejuta Luka menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk semua usia.

Tips Bermain dan Menyanyikan Sejuta Luka

Untuk membawakan lagu ini dengan baik:

Gunakan tempo lambat untuk menonjolkan emosi lirik. Fokus pada transisi kunci Am ke E agar terdengar mulus. Nyanyikan dengan penuh perasaan, terutama pada bagian "Hooo...hooo...hoo..oo". Gunakan gitar akustik untuk nuansa dangdut yang autentik.

Kesimpulan

Lirik Sejuta Luka dan chord gitarnya adalah kombinasi sempurna untuk penggemar dangdut yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu legendaris ini. Dengan makna yang mendalam dan melodi yang mudah diingat, lagu ini tetap relevan hingga kini. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang disampaikan Rita Sugiarto!