Lirik dan Chord Sejuta Luka - Rita Sugiarto: Makna dan Fakta Menarik

Lagu Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto adalah salah satu karya dangdut legendaris yang penuh emosi. Liriknya yang menyentuh hati menceritakan kekecewaan seorang wanita terhadap pasangannya. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik Sejuta Luka, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu ini!
Berikut adalah lirik Sejuta Luka yang penuh makna, menggambarkan luka hati akibat pengkhianatan cinta:
Terpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiKau goreskan sejuta luka di dadaTanpa kau hiraukan perasaankuHoo, hoo, hooPedihnya hatiku kau buat kecewaApalah artinya kau tanamkan cintaKalau akhirnya kau hancurkan pulaAndaikan kau tahu perasaankuTak mungkin engkau berbuat semaumuCintaku pada dirimu suci tanpa kepalsuanTerpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiHoo, hoo, hooPedihnya hatiku kau buat kecewa
Lirik ini sederhana namun mendalam, cocok untuk dinyanyikan dengan penuh perasaan. Kamu bisa merasakan emosi Rita Sugiarto saat menyanyikan lagu ini.
Berikut adalah chord gitar Sejuta Luka dalam nada dasar Am, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula:
[Intro] Am Am Am E C Bm Am Am Am Am E Am [Verse] Am E Terpaksa aku pergi jauh darimu D A F Am Tak tahan rasanya terus begini E Am Int: E Am Am E Kau goreskan sejuta luka di dada D A F Am Tanpa kau hiraukan perasaanku Am E Am Hoooo...hooo...hoo..oo Am C Pedihnya hatiku...uuu... Am Kau buat kecewa [Musik] Am B Am [2x] F E Am E Am [Reff] D Am Apalah artinya kau tanamkan cinta B F E Kalau akhirnya kau hancurkan pula E F Am Int: E F Am D Am Andaikan kau tahu perasaanku B F Am Tak mungkin engkau berbuat semaumu D F E Cintaku pada dirimu D F Am Suci tanpa kepalsuan
Chord ini menggunakan nada dasar Am, tetapi kamu juga bisa memainkan dalam nada dasar Em jika ingin variasi. Gunakan capo jika perlu menyesuaikan dengan suaramu!
Untuk memainkan chord Sejuta Luka, pastikan kamu sudah familiar dengan kunci dasar seperti Am, E, D, F, dan B. Latihan transisi antar kunci dengan tempo lambat agar lebih halus. Mainkan dengan penuh perasaan untuk menangkap emosi lagu ini.
Lagu Sejuta Luka mengisahkan tentang patah hati seorang wanita yang dikhianati oleh pasangannya. Lirik seperti "Kau goreskan sejuta luka di dada" menunjukkan luka emosional yang mendalam. Meski cinta yang diberikan tulus, pengkhianatan membuatnya memilih pergi. Lagu ini relevan untuk siapa saja yang pernah merasakan kekecewaan dalam cinta, menjadikannya timeless di hati penggemar dangdut.
Untuk membawakan lagu ini dengan baik:
Lirik Sejuta Luka dan chord gitarnya adalah kombinasi sempurna untuk penggemar dangdut yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu legendaris ini. Dengan makna yang mendalam dan melodi yang mudah diingat, lagu ini tetap relevan hingga kini. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang disampaikan Rita Sugiarto!
