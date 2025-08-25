Lirik Lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka - Chord dan Fakta Menarik

Lirik Lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka(Freepik)

LAGU Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto adalah salah satu karya dangdut legendaris yang masih populer hingga kini. Lagu ini menyentuh hati dengan lirik penuh emosi tentang kekecewaan cinta. Di sini, kami sajikan lirik lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka, chord gitar untuk pemula, dan fakta menarik di balik lagu ini.

Lirik Lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Sejuta Luka yang ditulis dengan penuh perasaan:

Terpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiKau goreskan sejuta luka di dadaTanpa kau hiraukan perasaankuHooo... hooo... hooo...Pedihnya hatiku kau buat kecewaReff:Apalah artinya kau tanamkan cintaKalau akhirnya kau hancurkan pulaAndaikan kau tahu perasaankuTak mungkin engkau berbuat semaumuCintaku pada dirimuSuci tanpa kepalsuanTerpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiHooo... hooo... hooo...Pedihnya hatiku kau buat kecewa

Lirik lagu ini menceritakan kisah seorang wanita yang memilih pergi karena tidak tahan dengan luka yang diberikan oleh kekasihnya. Emosi dalam lirik membuat lagu ini sangat relate bagi banyak pendengar.

Chord Gitar Sejuta Luka - Rita Sugiarto

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

Intro: Em F#m Em EmVerse:Em BTerpaksa aku pergi jauh darimuA E C EmTak tahan rasanya terus beginiEm BKau goreskan sejuta luka di dadaA E C EmTanpa kau hiraukan perasaankuEm B EmHooo... hooo... hooo...Em G EmPedihnya hatiku... kau buat kecewaMusik: Em F#... Em (2x) C.. B.. Em B EmReff:A EmApalah artinya kau tanamkan cintaF# C BKalau akhirnya kau hancurkan pulaA EmAndai kau tahu perasaankuF# C EmTak mungkin engkau berbuat semaumuA C BCintaku pada dirimuA C EmSuci tanpa kepalsuan

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti Em, A, dan B. Latihan rutin akan membuat kamu mahir memainkannya!

Fakta Menarik di Balik Lagu Sejuta Luka

Rilis Tahun 1990: Lagu ini dirilis pada tahun 1990 dan termasuk dalam album 20 Best Special Edition Rita Sugiarto. Lagu ini langsung mencuri perhatian pecinta dangdut.

Lagu ini dirilis pada tahun 1990 dan termasuk dalam album 20 Best Special Edition Rita Sugiarto. Lagu ini langsung mencuri perhatian pecinta dangdut. Pencipta Lagu: Sejuta Luka diciptakan oleh Udin Jackta, seorang komposer dangdut terkenal yang meracik nada menyentuh untuk lagu ini.

diciptakan oleh Udin Jackta, seorang komposer dangdut terkenal yang meracik nada menyentuh untuk lagu ini. Makna Lirik: Lagu ini mengisahkan kekecewaan seorang wanita yang dikhianati oleh kekasihnya, membuatnya memilih untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan.

Lagu ini mengisahkan kekecewaan seorang wanita yang dikhianati oleh kekasihnya, membuatnya memilih untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan. Popularitas Abadi: Meski dirilis puluhan tahun lalu, lagu ini masih sering dinyanyikan ulang oleh penyanyi dangdut lain, seperti Lesti Kejora.

Meski dirilis puluhan tahun lalu, lagu ini masih sering dinyanyikan ulang oleh penyanyi dangdut lain, seperti Lesti Kejora. Ciri Khas Rita Sugiarto: Suara lembut dan penuh emosi Rita Sugiarto membuat lagu ini terasa hidup dan tetap relevan hingga kini.

Tips Memainkan Chord Sejuta Luka

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mudah memainkan chord Sejuta Luka:

Gunakan Capo: Jika chord terasa sulit, gunakan capo di fret kedua untuk mempermudah transisi antar kunci. Latih Ritme: Dangdut memiliki ritme khas. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap tempo yang tepat. Fokus pada Emosi: Mainkan dengan perasaan agar chord dan lirik terasa lebih hidup.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

Lirik lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka memiliki daya tarik emosional yang kuat. Cerita tentang patah hati dan pengkhianatan adalah tema universal yang mudah diterima oleh banyak orang. Ditambah dengan melodi dangdut yang khas, lagu ini menjadi salah satu karya terbaik Rita Sugiarto. Popularitasnya juga didukung oleh fakta bahwa lagu ini sering muncul di acara karaoke dan pentas musik dangdut.

Kesimpulan

Lagu Sejuta Luka adalah kombinasi sempurna antara lirik penuh makna, melodi yang menyentuh, dan suara khas Rita Sugiarto. Dengan chord yang mudah dipelajari dan cerita yang relate, lagu ini layak menjadi favorit pecinta dangdut. Coba mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang terkandung di dalamnya!