Lirik Lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka - Chord dan Fakta Menarik

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
LAGU Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto adalah salah satu karya dangdut legendaris yang masih populer hingga kini. Lagu ini menyentuh hati dengan lirik penuh emosi tentang kekecewaan cinta. Di sini, kami sajikan lirik lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka, chord gitar untuk pemula, dan fakta menarik di balik lagu ini.
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Sejuta Luka yang ditulis dengan penuh perasaan:
Terpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiKau goreskan sejuta luka di dadaTanpa kau hiraukan perasaankuHooo... hooo... hooo...Pedihnya hatiku kau buat kecewaReff:Apalah artinya kau tanamkan cintaKalau akhirnya kau hancurkan pulaAndaikan kau tahu perasaankuTak mungkin engkau berbuat semaumuCintaku pada dirimuSuci tanpa kepalsuanTerpaksa aku pergi jauh darimuTak tahan rasanya terus beginiHooo... hooo... hooo...Pedihnya hatiku kau buat kecewa
Lirik lagu ini menceritakan kisah seorang wanita yang memilih pergi karena tidak tahan dengan luka yang diberikan oleh kekasihnya. Emosi dalam lirik membuat lagu ini sangat relate bagi banyak pendengar.
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:
Intro: Em F#m Em EmVerse:Em BTerpaksa aku pergi jauh darimuA E C EmTak tahan rasanya terus beginiEm BKau goreskan sejuta luka di dadaA E C EmTanpa kau hiraukan perasaankuEm B EmHooo... hooo... hooo...Em G EmPedihnya hatiku... kau buat kecewaMusik: Em F#... Em (2x) C.. B.. Em B EmReff:A EmApalah artinya kau tanamkan cintaF# C BKalau akhirnya kau hancurkan pulaA EmAndai kau tahu perasaankuF# C EmTak mungkin engkau berbuat semaumuA C BCintaku pada dirimuA C EmSuci tanpa kepalsuan
Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti Em, A, dan B. Latihan rutin akan membuat kamu mahir memainkannya!
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mudah memainkan chord Sejuta Luka:
Lirik lagu Rita Sugiarto Sejuta Luka memiliki daya tarik emosional yang kuat. Cerita tentang patah hati dan pengkhianatan adalah tema universal yang mudah diterima oleh banyak orang. Ditambah dengan melodi dangdut yang khas, lagu ini menjadi salah satu karya terbaik Rita Sugiarto. Popularitasnya juga didukung oleh fakta bahwa lagu ini sering muncul di acara karaoke dan pentas musik dangdut.
Lagu Sejuta Luka adalah kombinasi sempurna antara lirik penuh makna, melodi yang menyentuh, dan suara khas Rita Sugiarto. Dengan chord yang mudah dipelajari dan cerita yang relate, lagu ini layak menjadi favorit pecinta dangdut. Coba mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang terkandung di dalamnya!
Temukan lirik dan chord Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto, plus fakta menarik di balik lagu dangdut penuh emosi ini. Mudah dipahami dan dimainkan!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved