Lirik dan Chord Sejuta Luka - Rita Sugiarto: Makna dan Fakta Menarik

Lagu Sejuta Luka oleh Rita Sugiarto adalah salah satu karya dangdut legendaris yang menyentuh hati. Liriknya yang penuh emosi menceritakan kekecewaan mendalam seorang wanita terhadap pasangannya. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik Sejuta Luka, chord gitar untuk memainkannya, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk penggemar dangdut atau siapa saja yang ingin belajar memainkan lagu ini!
Berikut adalah lirik Sejuta Luka yang ditulis dengan bahasa sederhana dan penuh perasaan:
Terpaksa aku pergi jauh darimu Tak tahan rasanya terus begini Kau goreskan sejuta luka di dada Tanpa kau hiraukan perasaanku Hoo... hoo... hoo... Pedihnya hatiku kau buat kecewa [Reff:] Apalah artinya kau tanamkan cinta Kalau akhirnya kau hancurkan pula Andaikan kau tahu perasaanku Tak mungkin engkau berbuat semaumu Cintaku pada dirimu suci tanpa kepalsuan Terpaksa aku pergi jauh darimu Tak tahan rasanya terus begini Hoo... hoo... hoo... Pedihnya hatiku kau buat kecewa
Lirik ini menggambarkan kepedihan hati seseorang yang dikhianati oleh cinta. Kata-kata sederhana namun mendalam membuat lagu ini mudah diterima oleh banyak orang.
Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord yang mudah diikuti:
[Intro]: Am E D A F Am [Verse]: Am E Terpaksa aku pergi jauh darimu D A F Am Tak tahan rasanya terus begini Am E Kau goreskan sejuta luka di dada D A F Am Tanpa kau hiraukan perasaanku Am E Am Hoo, hoo, hoo C Am Pedihnya hatiku kau buat kecewa [Reff]: D Am Apalah artinya kau tanamkan cinta B F E Kalau akhirnya kau hancurkan pula D Am Andaikan kau tahu perasaanku B F Am Tak mungkin engkau berbuat semaumu D F E Cintaku pada dirimu D F Am Suci tanpa kepalsuan
Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar. Cobalah mainkan dengan tempo pelan untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.
Lagu Sejuta Luka menceritakan tentang seorang wanita yang memilih pergi karena tidak tahan dengan kekecewaan yang disebabkan oleh pasangannya. Pasangannya telah mengkhianati cinta yang tulus dengan menyakitinya tanpa mempedulikan perasaannya. Lirik seperti "Apalah artinya kau tanamkan cinta, kalau akhirnya kau hancurkan pula" menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan. Lagu ini menjadi cerminan perasaan banyak orang yang pernah patah hati.
Berikut beberapa fakta menarik di balik lagu Sejuta Luka yang mungkin belum kamu tahu:
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar lebih mudah memainkan chord Sejuta Luka:
Sejuta Luka tetap dicintai karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, serta melodi yang mudah diingat. Lagu ini sering dinyanyikan ulang di acara karaoke atau pentas dangdut. Selain itu, pengalaman patah hati yang universal membuat lagu ini relevan untuk semua generasi.
Jika kamu mencari lirik Sejuta Luka atau chord gitar yang mudah dimainkan, artikel ini adalah panduan lengkap untukmu. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan emosi mendalam yang disampaikan Rita Sugiarto!
