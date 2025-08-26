Ipar adalah Maut: Sinopsis, Daftar Pemain, dan Tempat Penayangan

Ipar adalah Maut.(Dok. YouTube)

FILM Ipar Adalah Maut menjadi sorotan karena ceritanya yang emosional dan diangkat dari kisah nyata yang viral di TikTok. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini mengisahkan drama rumah tangga yang penuh pengkhianatan. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar pemain, dan tempat penayangan film Ipar Adalah Maut secara lengkap.

Ipar Adalah Maut menceritakan kehidupan Nisa, seorang wanita yang menikah dengan Aris, dosen muda yang cerdas dan penuh pesona. Mereka hidup bahagia bersama anak perempuan mereka, Raya. Namun, keharmonisan rumah tangga mereka terganggu ketika Rani, adik kandung Nisa, tinggal bersama mereka. Awalnya, Rani tampak menjaga jarak, tetapi lambat laun, ia mulai mendekati Aris. Hubungan terlarang pun terjadi, mengguncang kehidupan pernikahan Nisa. Bisakah Nisa menyelamatkan rumah tangganya dari pengkhianatan ini?

Kisah ini diadaptasi dari cerita viral di TikTok oleh kreator Eliza Sifa, yang mengemas drama perselingkuhan dengan emosi mendalam. Film ini berhasil menarik perhatian penonton dengan alur yang penuh konflik dan akting yang memukau.

Daftar Pemain Ipar Adalah Maut

Film Ipar Adalah Maut dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat yang menghidupkan karakter-karakter dalam cerita ini. Berikut adalah daftar pemain utama:

Michelle Ziudith sebagai Nisa, istri yang menghadapi pengkhianatan dalam rumah tangganya.

Deva Mahenra sebagai Aris, suami Nisa yang terlibat hubungan terlarang.

Davina Karamoy sebagai Rani, adik Nisa yang menjadi penyebab konflik.

Alesha Fadillah Kurniawan sebagai Raya, anak perempuan Nisa dan Aris.

Dewi Irawan sebagai Asri, ibu Nisa dan Rani.

Asri Welas sebagai Esti, pendukung Nisa dalam cerita.

Devina Aureel sebagai Manda, teman dekat Nisa.

Akting para pemain, terutama Michelle Ziudith dan Davina Karamoy, sukses membuat penonton terbawa emosi. Deva Mahenra juga berhasil memerankan Aris dengan karakter yang kompleks, membuat penonton geram sekaligus penasaran.

Tayang di Mana?

Ipar Adalah Maut pertama kali tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 13 Juni 2024. Film ini diproduksi oleh MD Pictures dan Dapur Film, dengan durasi sekitar 2 jam 11 menit. Hingga kini, film ini telah mencatat lebih dari 4,7 juta penonton, menjadikannya salah satu film Indonesia terlaris tahun 2024.

Selain di bioskop, Ipar Adalah Maut kini juga tersedia untuk streaming di Netflix, memberikan kesempatan bagi lebih banyak penonton untuk menyaksikan drama ini. Pastikan untuk mengecek jadwal bioskop terdekat atau langganan Netflix Anda untuk menonton film ini!

Fakta Menarik tentang Ipar Adalah Maut

Berikut beberapa fakta menarik yang membuat Ipar Adalah Maut semakin istimewa:

Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang viral di TikTok oleh Eliza Sifa pada Februari 2023.

Judul “Ipar Adalah Maut” terinspirasi dari hadis yang menyebutkan bahwa ipar bisa menjadi sumber masalah besar.

Soundtrack film ini, seperti “Tak Pantas” oleh Mytha Lestari dan “Tak Selalu Memiliki” oleh Lyodra, turut menambah emosi cerita.

Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dengan naskah oleh Oka Aurora, keduanya dikenal karena karya-karya berkualitas di industri film Indonesia.

Kesimpulan

Ipar Adalah Maut adalah film drama yang wajib ditonton bagi pecinta cerita emosional dan penuh konflik. Dengan sinopsis yang menggugah, akting memukau dari para pemain, dan ketersediaan di bioskop serta Netflix, film ini menawarkan pengalaman menonton yang tak terlupakan.