Lil Nas X Didakwa Usai Insiden dengan Polisi di Los Angeles

Rapper Lil Nas X resmi mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaan melukai seorang polisi dan menolak ditangkap. (entertaiment Tonight)

Rapper Lil Nas X resmi mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaan melukai seorang polisi dan menolak ditangkap. Insiden itu terjadi pekan lalu saat ia ditemukan berjalan di jalanan Los Angeles hanya dengan pakaian dalam.

Pengadilan Los Angeles pada Senin (25/8) mendakwanya dengan tiga tuduhan felony penganiayaan yang menyebabkan cedera terhadap polisi dan satu tuduhan felony melawan penangkapan. Jaksa menetapkan jaminan sebesar US$75.000 (sekitar Rp1,1 miliar).

Menurut kepolisian, mereka menerima laporan adanya pria setengah telanjang di kawasan Studio City. Saat petugas tiba, Lil Nas X justru berlari menyerang polisi. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami overdosis.

TMZ merilis rekaman yang memperlihatkan pelantun Old Town Road itu menari di jalan dengan hanya mengenakan celana dalam putih dan sepatu koboi. Dalam video lain, ia terlihat tanpa busana berjalan di tengah jalan sambil melantunkan lirik lagu Kanye West, Monster. Sepatu koboi putihnya bahkan dikabarkan dijual di eBay dengan harga US$10.000.

Rapper bernama asli Montero Lamar Hill itu sempat mendekam di penjara sepanjang akhir pekan sebelum sidang. Hingga kini, pihak manajemennya belum memberikan keterangan resmi.

Karier dan Kontroversi

Lil Nas X, 26, dikenal sebagai artis peraih dua Grammy Awards lewat lagu Old Town Road (2019) bersama Billy Ray Cyrus. Lagu tersebut juga memecahkan rekor sebagai nomor satu terlama di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan 17 pekan berturut-turut.

Ia juga menjadi pria gay pertama yang memenangkan penghargaan dari Country Music Association. Meski sukses, kariernya kerap dibayangi kontroversi, termasuk kritik terhadap video musik Montero (Call Me By Your Name) yang dianggap provokatif.

Tahun ini, ia dijadwalkan merilis album studio keduanya bertajuk Dreamboy, yang sudah mulai ia promosikan melalui unggahan di Instagram. (BBc/Z-2)