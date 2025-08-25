Asisten Sutradara Meninggal, Syuting Emily in Paris Season 5 Tetap Jalan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Proses syuting serial populer Emily in Paris kembali berlanjut hanya dua hari setelah insiden duka menimpa kru produksi.
Menurut laporan People, Minggu (24/8), Lily Collins bersama para pemain lain terlihat kembali bekerja di Venesia sehari sebelumnya, meski baru saja kehilangan asisten sutradara Diego Borella yang meninggal mendadak di lokasi produksi.
Collins (36) tampak berada di atas kapal bersama Eugenio Franceschini, Ashley Park, dan Paul Forman saat kamera mulai berputar lagi.
Produksi Emily in Paris season 5 baru dimulai di Italia sejak 15 Agustus, dengan target rampung 25 Agustus. Netflix sendiri sudah menetapkan tanggal rilis global pada 18 Desember 2025.
Namun, suasana berubah drastis ketika Borella (47) tiba-tiba kolaps saat bekerja di Hotel Danieli, Venesia, pada 21 Agustus. Meski tim medis sempat memberikan pertolongan, nyawanya tak tertolong. Seorang dokter setempat menyebut kemungkinan penyebabnya adalah serangan jantung mendadak.
Paramount Television Studios, selaku rumah produksi, merilis pernyataan resmi:
“Kami sangat berduka atas kepergian mendadak salah satu anggota keluarga produksi Emily in Paris. Doa kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih yang ditinggalkan dalam masa sulit ini.” (Z-10)
Seorang kru serial Emily in Paris dilaporkan meninggal saat syuting di Venesia, Italia.
Shah Rukh Khan mendapat cedera setelah melakoni adegan aksi yang intens di studio Golden Tobacco di Mumbai
Bill Murray mengungkapkan seekor groundhog yang berperan sebagai Punxsutawney Phil dalam Groundhog Day (1993) menggigitnya dua kali selama syuting.
LAYAR lebar kembali kedatangan film horor baru. Sepekan jelang bulan Ramadan, sebuah film horor berjudul Desa Mati The Movie diluncurkan.
Film ‘Our Son’ yang disutradara Luhki Herwanayogi akan memulai syuting di Jogja pada 13 Februari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved