Asisten Sutradara Meninggal, Syuting Emily in Paris Season 5 Tetap Jalan

Proses syuting Emily in Paris kembali berjalan.(Netflix)

Proses syuting serial populer Emily in Paris kembali berlanjut hanya dua hari setelah insiden duka menimpa kru produksi.

Menurut laporan People, Minggu (24/8), Lily Collins bersama para pemain lain terlihat kembali bekerja di Venesia sehari sebelumnya, meski baru saja kehilangan asisten sutradara Diego Borella yang meninggal mendadak di lokasi produksi.

Collins (36) tampak berada di atas kapal bersama Eugenio Franceschini, Ashley Park, dan Paul Forman saat kamera mulai berputar lagi.

Tragedi di Lokasi Syuting

Produksi Emily in Paris season 5 baru dimulai di Italia sejak 15 Agustus, dengan target rampung 25 Agustus. Netflix sendiri sudah menetapkan tanggal rilis global pada 18 Desember 2025.

Namun, suasana berubah drastis ketika Borella (47) tiba-tiba kolaps saat bekerja di Hotel Danieli, Venesia, pada 21 Agustus. Meski tim medis sempat memberikan pertolongan, nyawanya tak tertolong. Seorang dokter setempat menyebut kemungkinan penyebabnya adalah serangan jantung mendadak.

Paramount Television Studios, selaku rumah produksi, merilis pernyataan resmi:

“Kami sangat berduka atas kepergian mendadak salah satu anggota keluarga produksi Emily in Paris. Doa kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih yang ditinggalkan dalam masa sulit ini.” (Z-10)