Sinopsis Film Fall for Me: Drama Perebutan Warisan Keluarga

Berikut Sinopsis Film Fall For Me(Doc IMDB)

FALL for Me adalah film bergenre drama romantis yang dirilis di platform Netflix pada Agustus 2025.

Film asal Jerman ini dibintangi oleh Svenja Jung, Theo Trebs, Victor Meutelet, Tijan Marei dan Antje Traue.

Berikut Sinopsis Film Fall For Me

Svenja Jung berkunjung ke Mallorca untuk bertemu adiknya, Tijan Marei, setelah mengalami putus cinta.

Adiknya telah bertunangan dengan Victor Meutelet dan berencana mengubah properti warisan keluarga menjadi bed and breakfast mewah. Lilli merasa enggan melepas warisan tersebut karena menyimpan kenangan mendalam.

Lilli kemudian bertemu Theo Trebs, bartender klub malam, dan mereka terlibat dalam hubungan romantis yang penuh gairah.

Tom ternyata bukan sekadar kekasih biasa, ia dipekerjakan oleh Nick, seorang pengembang real estate, untuk mempengaruhi Lilli agar menyerahkan properti.

Lilli mulai mencurigai adanya konspirasi saat berbagai rahasia terkuak. Rencana jahat ini ternyata bagian dari sindikat penipuan real estate dengan modus romance scam.

Di akhir cerita, Lilli berusaha melawan tipu daya saat adiknya diculik Tom, dalam momen redemption, membantu menyelamatkan Valeria dan melawan pelaku.

Setahun kemudian, rumah warisan telah sukses menjadi B&B. Tom muncul lagi, membingkai akhir yang manis sekaligus menggantungkan beberapa pertanyaan moral dan hukum.

Fall for Me adalah thriller erotis berbahasa Jerman yang menggabungkan kisah persaudaraan, romansa, dan konspirasi penipuan di tengah pemandangan indah Mallorca.

Meskipun premisnya menjanjikan dan visualnya memikat, eksekusinya dianggap kurang menggigit secara emosional maupun naratif. (Z-4)