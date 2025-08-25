Endy Arfian Dalami Karakter Omar di Film Pengin Hijrah, Ungkap Makna Hijrah dan Impian Main Film Aksi

Endy Arfian dan Steffi Zamora(MI/M Ghifari A)

AKTOR Endy Arfian membagikan pandangannya tentang peran Omar dalam film Pengin Hijrah. Selain tantangan dalam memahami karakter tersebut, Endy juga mengungkapkan renungan pribadinya mengenai arti hijrah dan cita-citanya di industri film.

Antara Akting dan Budaya Uzbekistan

Endy Arfian mengakui terkejut dengan penghayatan yang berbeda dari karakter Omar dalam drama musikal Pengin Hijrah. "Saya terkejut karena ternyata dia bisa memerankan Omar dengan versinya sendiri. Dan itu sangat berbeda dari versi Omar yang saya mainkan," ungkapnya di TIM (24/8). Perbedaan ini menjadi sumber inspirasi bagi Endy, yang memandangnya sebagai sesuatu yang memberikan nuansa baru dalam dunia akting.

Meski ia lebih merasa nyaman berakting ketimbang bernyanyi, Endy menyadari betapa pentingnya memberikan totalitas dalam perannya. Dalam film tersebut, ia dituntut untuk memerankan sosok yang berasal dari Indonesia dan Uzbekistan.

Tantangan ini memaksa Endy untuk menyelami budaya, sosial, dan ideologi Uzbekistan. "Itu juga sangat menarik untuk dipelajari," tambahnya.

Makna Hijrah yang Lebih Dalam

Endy Arfian memiliki pandangan yang dalam mengenai hijrah. Ia berpendapat hijrah adalah proses memperbaiki diri dan perubahan individu menjadi lebih baik, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan.

"Hijrah adalah perbaikan, tentang perubahan sejati. Bukan hanya berkisar pada aspek agama, meski itu bisa dihubungkan juga. Namun menurut saya, maknanya lebih luas, seperti inti dari peningkatan diri untuk menjadi lebih baik," jelas Endy.

Ia memahami bahwa proses hijrah adalah perjalanan yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan diri. Salah satu contoh perbaikan yang ia jalani adalah menghindari kebiasaan menunda-nunda tugas.

Ia juga menyadari pentingnya lingkungan dan proses seleksi sosial dalam perjalanan ini, yang membentuk lingkaran pertemanan yang positif dan mendukung.

Ambisi Menuju Film Aksi

Sebagai seorang aktor, Endy bercita-cita untuk terus menjelajahi berbagai karakter. Meskipun ia telah terlibat dalam berbagai genre, termasuk film-film sukses seperti Pengabdi Setan 2, Pengin Hijrah, dan Pengepungan Bukit Duri, ia masih memiliki satu keinginan luhur.

"Saya ingin memainkan berbagai karakter yang berbeda. Ego saya sebagai aktor menginginkan saya untuk mencoba karakter yang beragam," ujarnya. Ia secara khusus menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam film aksi. "Saya ingin sekali, 'wah, berantem' gitu," tutup Endy. (Z-2)

