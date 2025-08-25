Daffa Wardhana Dalami Karakter Joe di Film Pengin Hijrah, Terinspirasi Makna Hijrah dari Sang Ibu

Aktor Daffa Wardhana berperan sebagai Joe dalam film Pengin Hijrah, seorang manajer sekaligus kekasih Alina yang penuh kompleksitas. (MI/M Ghifari A)

AKTOR Daffa Wardhana membagikan pengalamannya saat memerankan karakter Joe, seorang manajer yang juga kekasih Alina, dalam film drama religius Pengin Hijrah. Daffa menggambarkan karakternya sebagai individu yang memiliki kepribadian rumit. Joe, kata Daffa, berkeinginan baik namun mengambil langkah yang keliru, yang pada akhirnya menjadi salah satu pendorong bagi perjalanan hijrah Alina.

"Karakter Joe itu lebih menonjol pada sisi sifatnya yang menyusahkan sebagai pacar. 'Tuntutannya' sebagai pacar muncul dari niat yang baik juga. Hanya saja, mungkin cara yang ditempuh oleh Joe itu sedikit kurang tepat," jelas Daffa di TIM, Minggu (24/8).

Ia menambahkan Joe berusaha membantu Alina, seorang influencer dan model yang tengah menghadapi masalah utang, dengan memenuhi kebutuhan pekerjaan. Namun, metode yang digunakan tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Alina.

Keinginan Dalam Diri

Daffa juga menjelaskan perannya sebagai Joe dalam film ini memberinya peluang untuk lebih memahami makna hijrah. Ia menyadari hijrah bukan sekadar berpindah tempat, melainkan perubahan dari dalam diri menuju versi yang lebih baik.

"Inti dari hijrah itu harus berasal dari diri kita sendiri. Berdasarkan keinginan terdalam dari dalam diri kita," tegas Daffa. Dia mengaku terinspirasi banyak dari ibunya yang juga menjalani proses hijrah.

"Setelah berbagai diskusi dengan mama, saya menyimpulkan bahwa hijrah bukan soal penampilan. Bukan juga tentang cara atau kebiasaan kita dalam beragama. Namun tentang bagaimana kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik," tambahnya.

Selama proses syuting, Daffa mengungkapkan kebahagiaannya dapat berakting bersama para aktor hebat seperti Endy Arfian dan Steffi Zamora. "Intinya harus mengikuti prosesnya, menempuh jalannya. Berjodoh juga di film Pengin Hijrah," ungkapnya.

Teater

Daffa juga membagikan kisah ketertarikan dirinya di bidang teater. Ia memulai karir akting di Melbourne lewat teater mahasiswa berjudul "Temulawak". Pengalaman tersebut membuatnya ingin tampil di panggung lagi di masa depan.

"Semoga dalam satu atau dua tahun ke depan saya bisa terlibat dalam produksi teater," harapnya. Dia melihat produksi teater di Indonesia semakin menarik, seperti musikal "Cemara" dan drama musikal Pengin Hijrah yang baru saja ia lihat.

Sebagai penutup, Daffa berharap film Pengin Hijrah, yang akan ditayangkan pada 30 Oktober, bisa menginspirasi penonton untuk terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik, karena menurutnya, proses itu tidak akan pernah berakhir. (Z-2)