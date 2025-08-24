Ulah Ceurik Detty Kurnia: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Balik Lagu

Ilustrasi(youtube)

Lagu Ulah Ceurik adalah salah satu karya legendaris dari penyanyi pop Sunda, Detty Kurnia. Lagu ini begitu populer di kalangan pecinta musik Sunda karena liriknya yang penuh makna dan melodinya yang menyentuh hati. Artikel ini akan membahas lirik Ulah Ceurik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!

Lirik Lagu Ulah Ceurik - Detty Kurnia

Lirik lagu Ulah Ceurik menceritakan tentang perpisahan antara dua insan yang harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Meski hati terasa berat, lagu ini mengajarkan untuk mengikhlaskan dan move on. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Cag di dieu, cag semet dieu Lalakon cinta nu urang Teb antebkeun, tong diguar deui Carita cinta nu pegat Najan kagandrung sagunung Najan duriat sajagat Kadeudeuh nu nyanggreud pageuh Akhirna urang papisah-pisah Rek ka saha, rek ka urang mana Geura milari gentosna Cig ka kidul, cig ka kaler Kulon ngetan moal nyaram Tos teu aya kakaitan Antara urang duaan Lain anjeun, lain abdi Urang geus lain-lainna, lain Ulah ceurik, tong diceungceurikan Tarimakeun janten duda Abdi pasrah jadi randa Da kieu geuning kuduna Urang teu bisa, kumaha? Ulah ceurik, tong diceungceurikan Wayahna urang papegat Najan hate masih beurat Pileuleuyan-pileuleuyan Hampura, abdi hampura

Lirik ini ditulis dengan bahasa Sunda yang sederhana namun penuh emosi, membuat pendengar ikut merasakan kepedihan perpisahan sekaligus semangat untuk melangkah maju.

Chord Gitar Ulah Ceurik (Kunci Dasar)

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Ulah Ceurik dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula:

[Intro] G Bm G Bm [Verse] Bm Em Jag didieu jag disemet dieu G Bm Lalakon cinta nu urang Bm Em Tep antepkeun tong di guar deui G Bm Carita cinta nu pegat G Najan kagandrung sagunung G Najan duriat sajagat G Kadeudeuh nu nyanggret pageuh Bm Ahirna urang papisah Bm Pisah [Chorus] G Bm G Bm Ulah ceurik tong di ceungceurikan G Tarimakeun janten duda neng pasrah jadi randa Em Bm Da gening kieu kuduna urang teu bisa kumaha G Bm G Bm Ulah ceurik tong di ceungceurikan G Wayahna urang papegat G Najan hate masih beurat Em Pileuleuyan-pileuleuyan Bm Hampura neng hampura

Chord ini menggunakan kunci dasar Bm, tetapi kamu bisa menyesuaikan dengan capo jika ingin mengubah nada sesuai suaramu. Cobalah mainkan dengan tempo yang lembut untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Ulah Ceurik

Lagu Ulah Ceurik bukan hanya sekadar lagu galau, tetapi juga memiliki cerita dan makna budaya yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

1. Pencipta dan Penyanyi Legendaris

Lagu ini diciptakan oleh Yana Kermit dan Oon B, dua musisi besar dalam dunia musik Sunda. Detty Kurnia, penyanyi pop Sunda terkenal, membawakan lagu ini dengan suara emasnya yang khas. Detty sering berduet dengan Darso, penyanyi Sunda legendaris lainnya, dan lagu ini menjadi salah satu hits mereka pada era 1970-1990.

2. Makna Filosofis Lagu

Ulah Ceurik berarti "Jangan Menangis" dalam bahasa Indonesia. Lagu ini mengajarkan tentang keikhlasan dalam menghadapi perpisahan, baik itu perceraian atau akhir dari hubungan cinta. Pesan utamanya adalah meskipun perpisahan itu menyakitkan, kita harus menerima takdir dan mencari jalan baru dalam hidup.

3. Populer di Kalangan Penyanyi Sunda

Selain Detty Kurnia, lagu ini juga banyak dicover oleh penyanyi Sunda lainnya seperti Darso, Fanny Sabila, dan Azmy Z. Setiap versi membawa nuansa berbeda, tetapi tetap mempertahankan keindahan lirik dan melodi aslinya. Versi Azmy Z, misalnya, dirilis pada Februari 2023 dan menjadi viral di YouTube karena aransemen modernnya.

4. Warisan Budaya Sunda

Ulah Ceurik bukan hanya lagu, tetapi juga bagian dari warisan budaya Sunda. Lagu ini sering diputar di acara-acara budaya Sunda dan menjadi salah satu lagu wajib bagi pecinta musik tradisional. Detty Kurnia bahkan pernah membawa lagu-lagu Sunda, termasuk Ulah Ceurik, ke panggung internasional seperti Expo 70 di Jepang.

5. Kisah Haru Detty Kurnia

Detty Kurnia, sang penyanyi, meninggal dunia pada 20 April 2010 karena kanker payudara. Meski telah tiada, karya-karyanya seperti Ulah Ceurik dan Mawar Bodas terus dikenang dan dinyanyikan hingga kini. Lagu ini menjadi pengingat akan suara emasnya yang abadi.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Playlist Galau?

Lagu Ulah Ceurik sangat cocok untuk kamu yang sedang merasakan patah hati atau ingin merenungi hidup. Liriknya yang penuh makna dan melodi yang lembut membuat lagu ini mudah menyentuh hati. Ditambah lagi, chord gitar yang sederhana memudahkan kamu untuk memainkannya sendiri di rumah. Jadi, siapkan gitar, nyanyikan liriknya, dan biarkan emosi mengalir!

Kesimpulan

Ulah Ceurik adalah lagu Sunda yang tak hanya indah, tetapi juga sarat makna. Dengan lirik yang menyentuh dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk semua kalangan, dari pemula hingga penggemar musik Sunda sejati. Fakta di balik lagu ini, seperti kisah Detty Kurnia dan pesan filosofisnya, menambah kedalaman lagu ini. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan Ulah Ceurik ke dalam playlist kamu dan rasakan keajaiban musik Sunda!