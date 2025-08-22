Lirik Tiara Raffa Affar: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
LAGU lirik Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar menjadi salah satu lagu paling populer di Indonesia, terutama di platform TikTok. Dengan melodi yang mendayu-dayu dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil menyentuh hati jutaan pendengar. Artikel ini akan membahas lirik Tiara secara lengkap, makna di baliknya, serta fakta menarik tentang lagu ini. Yuk, simak!
Berikut adalah lirik Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar, yang berhasil memikat hati pendengar dengan kata-kata penuh makna:
Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan
Tiara, kumimpi kita bersanding atas kayangan
Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam
Di malam pesta, engkau bisikkan kata azimat di telinga
Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah
Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Yang menjanjikan hidup sempurna
Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan
Jika kau bertemu aku begini
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Di penjara, terkurung, terhukum
Hanya bertemankan sepi
Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?
Jika kau bertemu aku begini
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Di penjara, terkurung, terhukum
Hanya bertemankan sepi
Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?
Lirik ini sering dijadikan backsound di TikTok karena penggalan “Jika kau bertemu aku begini” yang sangat menyentuh dan mudah diingat.
Lirik Tiara menceritakan kisah cinta yang penuh dengan kepedihan. Lagu ini menggambarkan seorang pria yang merindukan kekasihnya, Tiara, yang dulu pernah dekat saat masa sekolah. Namun, kehidupan memisahkan mereka. Sang pria merasa rendah diri karena hidupnya penuh kesulitan, sementara Tiara menjalani kehidupan yang lebih baik. Lirik seperti “Engkau jauh meniti puncak menara gading” menunjukkan perbedaan status sosial yang membuat pria ini merasa tidak pantas. Meski begitu, ia tetap memendam cinta yang tulus, berharap Tiara bisa menghargainya.
Lagu ini begitu emosional karena banyak orang bisa relate dengan perasaan cinta yang tak terbalas atau perjuangan hidup yang berat. Itulah mengapa lirik Tiara begitu populer di kalangan pendengar.
Lirik Tiara karya Raffa Affar adalah lagu yang penuh emosi dan makna, menceritakan kisah cinta yang tak terbalas dan perjuangan hidup. Dengan melodi yang menyentuh dan popularitas di TikTok, lagu ini berhasil mencuri hati banyak orang. Fakta bahwa lagu ini adalah cover dari karya M. Nasir tahun 1991 menambah nilai historisnya.
