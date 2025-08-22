Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Lirik Tiara Raffa Affar: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

 Gana Buana
22/8/2025 18:21
Lirik Tiara Raffa Affar: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya
Lirik lagu Tiara Raffa Affar(YouTube)

LAGU lirik Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar menjadi salah satu lagu paling populer di Indonesia, terutama di platform TikTok. Dengan melodi yang mendayu-dayu dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil menyentuh hati jutaan pendengar. Artikel ini akan membahas lirik Tiara secara lengkap, makna di baliknya, serta fakta menarik tentang lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lengkap Lagu Tiara oleh Raffa Affar

Berikut adalah lirik Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar, yang berhasil memikat hati pendengar dengan kata-kata penuh makna:

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan
Tiara, kumimpi kita bersanding atas kayangan
Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam
Di malam pesta, engkau bisikkan kata azimat di telinga

Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah
Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Yang menjanjikan hidup sempurna
Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan

Jika kau bertemu aku begini
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Di penjara, terkurung, terhukum
Hanya bertemankan sepi
Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?

Jika kau bertemu aku begini
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Di penjara, terkurung, terhukum
Hanya bertemankan sepi
Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?

Lirik ini sering dijadikan backsound di TikTok karena penggalan “Jika kau bertemu aku begini” yang sangat menyentuh dan mudah diingat.

Makna Lagu Tiara

Lirik Tiara menceritakan kisah cinta yang penuh dengan kepedihan. Lagu ini menggambarkan seorang pria yang merindukan kekasihnya, Tiara, yang dulu pernah dekat saat masa sekolah. Namun, kehidupan memisahkan mereka. Sang pria merasa rendah diri karena hidupnya penuh kesulitan, sementara Tiara menjalani kehidupan yang lebih baik. Lirik seperti “Engkau jauh meniti puncak menara gading” menunjukkan perbedaan status sosial yang membuat pria ini merasa tidak pantas. Meski begitu, ia tetap memendam cinta yang tulus, berharap Tiara bisa menghargainya.

Lagu ini begitu emosional karena banyak orang bisa relate dengan perasaan cinta yang tak terbalas atau perjuangan hidup yang berat. Itulah mengapa lirik Tiara begitu populer di kalangan pendengar.

Fakta Menarik di Balik Lagu Tiara

Meski Raffa Affar membuat lagu ini viral, ada beberapa fakta menarik tentang lirik Tiara yang mungkin belum kamu tahu:

  • Asal Lagu: Lagu Tiara sebenarnya diciptakan oleh M. Nasir, seorang musisi asal Malaysia, pada tahun 1991. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh band Kris dengan genre pop rock. Raffa Affar meng-cover lagu ini pada tahun 2022 dengan aransemen pop Melayu yang lebih galau.
  • Viral di TikTok: Versi Raffa Affar meledak di TikTok pada tahun 2022, dengan lebih dari 58 juta penonton di kanal YouTube RAFFA BADRI29 hingga akhir 2022. Penggalan lirik “Di penjara, terkurung, terhukum” sering digunakan untuk konten emosional di media sosial.
  • Meme Roger Sumatera: Lagu ini juga dikaitkan dengan meme “Roger Sumatera,” yang menampilkan gambar serigala naik motor. Meme ini menambah popularitas lagu di kalangan pengguna internet.
  • Versi Sholawat: Selain versi pop, ada juga versi sholawat dari lagu Tiara yang dinyanyikan dalam Majelis Sholawat Asy Syakiroh pada 2022, dengan lirik yang diubah untuk mencerminkan nilai-nilai Islam.
  • Kontroversi Cover: Meski viral, beberapa netizen memperdebatkan apakah versi cover Raffa Affar lebih baik dari aslinya. Namun, M. Nasir, pencipta lagu, menyatakan ia tidak keberatan dengan popularitas versi cover ini.

Mengapa Lagu Tiara Begitu Populer?

Lagu Tiara versi Raffa Affar begitu digemari karena beberapa alasan:

  1. Melodi yang Menyentuh: Aransemen pop Melayu yang lembut membuat lirik Tiara mudah dinyanyikan dan cocok untuk karaoke.
  2. Lirik yang Relatable: Cerita tentang cinta dan perjuangan hidup dalam lirik membuat lagu ini dekat dengan pendengar.
  3. Kekuatan Media Sosial: TikTok menjadi platform utama yang membuat lagu ini viral, terutama di kalangan anak muda.
  4. Suara Raffa Affar: Suara merdu Raffa Affar berhasil menyampaikan emosi lagu dengan sempurna, membuat pendengar ikut terbawa perasaan.

Tips Menyanyikan Lagu Tiara untuk Karaoke

Ingin menyanyikan lirik Tiara di sesi karaoke? Berikut beberapa tips:

  • Fokus pada Emosi: Lagu ini penuh perasaan, jadi coba nyanyikan dengan nada yang lembut dan penuh penjiwaan, terutama pada bagian “Oh, Tiara, pedihnya.”
  • Latihan Penggalan Sulit: Bagian “Di penjara, terkurung, terhukum” membutuhkan ritme yang tepat agar terdengar pas.
  • Gunakan Versi Instrumental: Cari versi karaoke di YouTube untuk latihan, seperti yang tersedia di kanal RAFFA BADRI29.

Kesimpulan

Lirik Tiara karya Raffa Affar adalah lagu yang penuh emosi dan makna, menceritakan kisah cinta yang tak terbalas dan perjuangan hidup. Dengan melodi yang menyentuh dan popularitas di TikTok, lagu ini berhasil mencuri hati banyak orang. Fakta bahwa lagu ini adalah cover dari karya M. Nasir tahun 1991 menambah nilai historisnya.



Editor : Gana Buana
