Lirik dan Chord Lagu Tangan Tak Sampai - Rinto Harahap, Plus Fakta Menarik!

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Lagu Tangan Tak Sampai karya Rinto Harahap adalah salah satu lagu lawas yang masih digemari hingga kini. Lagu ini terkenal dengan liriknya yang penuh makna dan melodi yang menyentuh hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Rinto Harahap Tangan Tak Sampai, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak sampai habis!
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Tangan Tak Sampai yang dinyanyikan oleh Rinto Harahap dan juga dipopulerkan oleh Christine Panjaitan:
Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyiPernahkah kau dengarkan dia menangisTawa dan tangis yang kudengar sama merdunyaAtaukah memang aku tak tahu senandungnyaKuingat ada senyum yang abadi di bibirmuMengapa tiada lagi kini sayangSemua duka yang kau alami sudah nasibmuUntuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmuWalau ingin hatimu memeluk gunungManalah mungkin tangan tak sampaiWalau ingin hatimu memetik bintangManalah mungkin tiada sayapmuBiarlah yang hitam menjadi hitamJangan harapkan jadi putihBiarlah rembulan di atas sanaManalah mungkin turun ke siniLihatlah malam ini kau tak lagi sendiriBolehkah ku ingin menemani sayangIngin kudengar ceritamu tentang hidupmuNikmatilah apa yang kau dapat di dunia
Lirik lagu ini menggambarkan perasaan rindu, sedih, dan penerimaan terhadap takdir yang tak bisa diubah. Kata-kata seperti "tangan tak sampai" dan "manalah mungkin tiada sayapmu" menjadi simbol ketidakmampuan mencapai sesuatu yang diimpikan.
Buat kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:
[Intro] G F C G F C[Verse]G F CPernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyiG F CPernahkah kau dengarkan dia menangisC FTawa dan tangis yang kudengar C GSama merdunyaC G F CAtaukah memang aku tak tahu senandungnya[Verse]G F CKuingat ada senyum yang abadi di bibirmuG F CMengapa tiada lagi kini sayangC FSemua duka yang kau alami C GSudah nasibmuC G F CUntuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu[Chorus]GWalau ingin hatimu memeluk gunungC GManalah mungkin tangan tak sampaiGWalau ingin hatimu memetik bintangC GManalah mungkin tiada sayapmu[Bridge]C FBiarlah yang hitam menjadi hitamC GJangan harapkan jadi putihC FBiarlah rembulan di atas sanaC GManalah mungkin turun ke sini
Chord di atas menggunakan kunci dasar G, cocok untuk pemula. Kamu bisa menyesuaikan capo jika ingin mengubah nada sesuai suaramu.
Lagu ini bukan hanya sekadar lagu lawas, tapi juga memiliki cerita dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang Tangan Tak Sampai:
Agar bisa menyanyikan Tangan Tak Sampai dengan baik, berikut beberapa tips:
Lagu Tangan Tak Sampai tetap digemari karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama yang pernah merasakan rindu atau kekecewaan. Melodi yang sederhana namun indah juga membuat lagu ini mudah diingat. Selain itu, lagu ini sering muncul di acara-acara nostalgia atau dinyanyikan ulang di platform seperti Smule, menjaga popularitasnya di era digital.
Jadi, itulah lirik, chord, dan fakta menarik tentang lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lagu ini lebih dalam dan memainkannya dengan gitar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved