22/8/2025 12:00
Lirik dan Chord Lagu Tangan Tak Sampai - Rinto Harahap, Plus Fakta Menarik!
Ilustrasi(freepik.com)

Lagu Tangan Tak Sampai karya Rinto Harahap adalah salah satu lagu lawas yang masih digemari hingga kini. Lagu ini terkenal dengan liriknya yang penuh makna dan melodi yang menyentuh hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Rinto Harahap Tangan Tak Sampai, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak sampai habis!

Lirik Lagu Tangan Tak Sampai - Rinto Harahap

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Tangan Tak Sampai yang dinyanyikan oleh Rinto Harahap dan juga dipopulerkan oleh Christine Panjaitan:

Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyiPernahkah kau dengarkan dia menangisTawa dan tangis yang kudengar sama merdunyaAtaukah memang aku tak tahu senandungnyaKuingat ada senyum yang abadi di bibirmuMengapa tiada lagi kini sayangSemua duka yang kau alami sudah nasibmuUntuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmuWalau ingin hatimu memeluk gunungManalah mungkin tangan tak sampaiWalau ingin hatimu memetik bintangManalah mungkin tiada sayapmuBiarlah yang hitam menjadi hitamJangan harapkan jadi putihBiarlah rembulan di atas sanaManalah mungkin turun ke siniLihatlah malam ini kau tak lagi sendiriBolehkah ku ingin menemani sayangIngin kudengar ceritamu tentang hidupmuNikmatilah apa yang kau dapat di dunia

Lirik lagu ini menggambarkan perasaan rindu, sedih, dan penerimaan terhadap takdir yang tak bisa diubah. Kata-kata seperti "tangan tak sampai" dan "manalah mungkin tiada sayapmu" menjadi simbol ketidakmampuan mencapai sesuatu yang diimpikan.

Chord Gitar Tangan Tak Sampai - Rinto Harahap

Buat kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro] G F C G F C[Verse]G            F        CPernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyiG            F        CPernahkah kau dengarkan dia menangisC                    FTawa dan tangis yang kudengar      C         GSama merdunyaC           G           F       CAtaukah memang aku tak tahu senandungnya[Verse]G            F        CKuingat ada senyum yang abadi di bibirmuG            F        CMengapa tiada lagi kini sayangC                    FSemua duka yang kau alami      C         GSudah nasibmuC           G           F       CUntuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu[Chorus]GWalau ingin hatimu memeluk gunungC                   GManalah mungkin tangan tak sampaiGWalau ingin hatimu memetik bintangC                   GManalah mungkin tiada sayapmu[Bridge]C                    FBiarlah yang hitam menjadi hitamC                   GJangan harapkan jadi putihC                    FBiarlah rembulan di atas sanaC                   GManalah mungkin turun ke sini

Chord di atas menggunakan kunci dasar G, cocok untuk pemula. Kamu bisa menyesuaikan capo jika ingin mengubah nada sesuai suaramu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Tangan Tak Sampai

Lagu ini bukan hanya sekadar lagu lawas, tapi juga memiliki cerita dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang Tangan Tak Sampai:

  • Ciptaan Rinto Harahap: Lagu ini diciptakan oleh Rinto Harahap, musisi legendaris Indonesia yang juga pendiri grup band The Mercy's pada tahun 1965. Lagu ini dirilis pada tahun 1982 dan menjadi salah satu karya terbaiknya.
  • Populer oleh Christine Panjaitan: Meskipun diciptakan oleh Rinto, lagu ini semakin dikenal setelah dinyanyikan oleh Christine Panjaitan pada tahun 1984 dengan oktaf tinggi yang memukau.
  • Banyak Versi Cover: Lagu ini begitu populer hingga di-cover oleh banyak penyanyi, termasuk MAIA (Maia Estianty dan Tata Janeeta) pada tahun 2012 dalam album Mahakarya Anak Bangsa.
  • Makna Filosofis: Lirik lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang merindu namun harus menerima kenyataan bahwa ada hal yang tak bisa dicapai, seperti "memeluk gunung" atau "memetik bintang". Ini mencerminkan penerimaan terhadap takdir.
  • Genre Pop Lawas: Lagu ini adalah bagian dari genre pop lawas Indonesia yang dikenal dengan lirik sederhana namun penuh emosi, membuatnya timeless dan disukai lintas generasi.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Ini

Agar bisa menyanyikan Tangan Tak Sampai dengan baik, berikut beberapa tips:

  1. Latihan Chord Dasar: Mulailah dengan chord G, C, dan F seperti di atas. Pastikan jari-jari kamu sudah terbiasa dengan perpindahan chord.
  2. Perhatikan Emosi: Lagu ini penuh dengan emosi rindu dan sedih. Coba nyanyikan dengan perasaan agar pesan lagunya sampai ke pendengar.
  3. Gunakan Capo: Jika nada asli terlalu tinggi, pakai capo di fret 1 atau 2 untuk menyesuaikan dengan suaramu.
  4. Dengarkan Versi Asli: Dengarkan versi Rinto Harahap atau Christine Panjaitan di Spotify untuk menangkap nuansa lagunya.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Lagu Tangan Tak Sampai tetap digemari karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama yang pernah merasakan rindu atau kekecewaan. Melodi yang sederhana namun indah juga membuat lagu ini mudah diingat. Selain itu, lagu ini sering muncul di acara-acara nostalgia atau dinyanyikan ulang di platform seperti Smule, menjaga popularitasnya di era digital.

Jadi, itulah lirik, chord, dan fakta menarik tentang lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lagu ini lebih dalam dan memainkannya dengan gitar.



Editor : Indrastuti
