Profil Jonathan Frizzy, Aktor yang Terjerat Kasus Vape Obat Keras

Jonathan Frizzy alias Ijonk(Dok. Instagram @ijonkfrizzy)

AKTOR Jonathan Frizzy menjadi perhatian publik karena ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus vape obat keras. Ia kembali menjalani sidang lanjutan vape obat keras pada Rabu (20/8) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Jonathan Frizzy sudah dikenal sejak akhir era 90-an, yang memiliki perjalanan panjang dalam industri hiburan tanah air. Lalu, bagaimana perjalanan karier Jonathan Frizzy di dunia hiburan? Yuk, simak sebagai berikut.

Profil - Perjalanan Karier Jonathan Frizzy

Jonathan Frizzy lahir dengan nama lengkap Jonathan Frizzy Arcklauss Simanjuntak. Pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 13 April 1982 ini lahir dari pasangan Herbert Simanjuntak dan Maria Dewi Wibowo yang berasal dari keluarga Batak dan Tionghoa.

Sejak kecil, Jonathan sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia hiburan hingga memulai karier sebagai model. Namanya mulai dikenal setelah membintangi berbagai sinetron populer, di antaranya ialah “Siapa Takut Jatuh Cinta” pada 2002.

Selain sinetron, Jonathan juga pernah tampil di beberapa judul FTV, film layar lebar, hingga menjadi bintang iklan.

Kehidupan Pribadi

Jonathan Frizzy menikah dengan Dhena Devanka pada 27 Mei 2012. Mereka dikaruniai 3 anak, yakni anak kembar Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak dan Zack Jaden Frizzy Simanjuntak yang lahir pada 11 Agustus 2014, lalu ada anak bungsu mereka, Zayn Jowden Frizzy Simanjuntak yang lahir pada 9 April 2016.

Isu perselingkuhan sempat menerpa rumah tangganya hingga berujung pada perceraian pada 17 Februari 2022. Namun, meski bercerai, ia tetap memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya.

Biodata Jonathan Frizzy

Nama lengkap: Jonathan Frizzy Arcklauss Simanjuntak

Nama panggilan: Ijonk

Tempat, tanggal lahir: Pematangsiantar, 13 April 1982

Akun media sosial: Instagram @ijonkfrizzy

