22 Tahun Berselang, Jamie Lee dan Lindsay Lohan Reuni di Freakier Friday

Lindsay Lohan (kiri) dan Jamie Lee Curtis beradu akting di Freakier Friday.(Dok. Disney)

DISNEY kembali menghadirkan kisah ikonik lintas generasi melalui film terbaru, Freakier Friday, yang telah resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Ini merupakan sekuel dari film keluarga klasik Freaky Friday yang rilis tahun 2003. Jamie Lee Curtis dan Lindsay Lohan pun kembali hadir memerankan karakter ikonik mereka, Tess dan Anna Coleman.

Freaky Friday meraih kesuksesan dengan menjadi film box office global saat dirilis tahun 2003, dan hingga kini tetap menjadi salah satu film keluarga favorit. Menurut Jamie Lee Curtis, film ini juga merupakan karya paling berkesan dalam perjalanan kariernya.

"Freaky Friday mungkin adalah salah satu proyek favorit yang pernah saya jalani. Ada banyak alasannya, tapi yang paling saya ingat adalah saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan apa pun. Saya mengetahui tentang film itu hari Kamis, dan mulai syuting hari Senin. Karena saya tidak punya waktu untuk mempersiapkannya, saya langsung menjalaninya dengan spontan dan lepas. Menurut saya, hal itu terlihat jelas di hasil akhirnya,” ujar Curtis dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (15/8).

Sinopsis Freakier Friday

Freakier Friday akan membawa penonton ke dalam kehidupan Tess dan Anna, 22 tahun sejak mereka mengalami pertukaran raga. Kini, Tess adalah seorang psikolog sukses yang sedang mempersiapkan tur buku pertamanya. Setelah menjadi seorang nenek, Tess menjadi sosok yang penuh kasih dan selalu hadir dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya walau kadang terlalu ikut campur.

Sementara itu, Anna disibukkan dengan pekerjaannya sebagai manajer bintang pop Ella (Maitreyi Ramakrishnan). Anna juga seorang ibu tunggal dari Harper (Julia Butters), seorang remaja 15 tahun yang hobi berselancar dan kesulitan memahami ibunya. Ketika Anna bertemu Eric Reyes (Manny Jacinto), seorang ayah tunggal dan koki sukses, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama.

Namun, Eric memiliki putri bernama Lily (Sophia Hammons), remaja 15 tahun asal Inggris yang ingin kembali ke London untuk belajar fashion dan menentang hubungan ayahnya dengan Anna.

Saat dua keluarga ini mencoba bersatu, ramalan dari Madame Jen (Vanessa Bayer) memicu insiden pertukaran raga yang lebih kompleks. Tess bertukar raga dengan Lily, dan Anna dengan Harper, menciptakan kekacauan yang lucu, mengharukan serta transformasi remaja yang ekstrem. Tema perubahan dalam keluarga menjadi inti emosional dari film ini, dengan menyoroti pentingnya kesabaran, pengertian, dan dukungan di tengah berbagai transisi kehidupan.

Produser eksekutif Ann Marie Sanderlin menyampaikan bahwa film ini mengeksplorasi dinamika keluarga secara lebih mendalam dibandingkan film sebelumnya. “Pada film pertama, kita melihat bagaimana sebuah keluarga menyambut ayah tiri baru. Kali ini, Lindsay akan menikahi seseorang yang sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Cerita ini mengangkat proses penggabungan dua keluarga, serta bagaimana penyesuaian terjadi dari berbagai sisi, termasuk bagi para kakek dan nenek,” jelas Ann.

Lindsay Lohan menambahkan bahwa nilai-nilai keluarga tetap menjadi inti dari cerita. “Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada perubahan. Kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi, tapi pada akhirnya, segalanya akan kembali ke keluarga. Selama keluargamu ada untukmu, kamu bisa menghadapi perubahan apa pun,” tutur Lindsay.

Freakier Friday disutradarai Nisha Ganatra, dan ditulis Jordan Weiss, dengan cerita oleh Elyse Hollander serta Jordan Weiss berdasarkan buku Freaky Friday karya Mary Rodgers. Film yang juga dibintangi oleh Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, dan Mark Harmon ini diproduseri Kristin Burr, Andrew Gunn, dan Jamie Lee Curtis, serta Ann Marie Sanderlin, Mario Iscovich, Nathan Kelly, dan Lindsay Lohan yang juga berperan sebagai produser eksekutif. (M-1)