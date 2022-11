Lindsay Lohan Curhat Soal Film Terbaru, Pernikahan dan Kesehatan Mental

AKTRIS, penyanyi, dan model Lindsay Lohan, yang namanya populerpada awal 2000-an melalui film-film remaja, akhirnya kembali ke dunia hiburan dengan film terbarunya untuk libur natal tahun ini bertajuk Falling for Christmas melalui layanan streaming Netflix.

Film komedi romansa dengan tema liburan yang sudah tayang beberapa waktu lalu itu menjadi salah satu film pertama Lohan dalam hampir satu dekade, setelah film horor Among the Shadows, yang dirilis pada 2019 silam.

Dalam film tersebut, mantan aktris cilik ini beradu akting dengan Chord Overstreet. Selain itu, ada pula Jack Wagner, George Young, Blythe Howard, Chase Ramsey, dan Olivia Perez yang ikut membintangi film original Netflix tersebut.

Dilansir dari Variety, Rabu (16/11), Falling For Christmas diarahkan oleh sutradara Janeen Damian dalam debutnya sebagai sutradara.

Penulis dan produser Christmas Waltz dan Much Ado About Christmas itu juga ikut menulis skenario bersama suaminya Michael Damian (Hot Tamale), Jeff Bonnet (Love by the Book), dan Ron Oliver (Operation Christmas, Harvest Moon).

Selain itu, penyanyi kelahiran 2 Juli 1986 itu telah menandatangani kesepakatan dengan Netflix untuk membintangi dua film lain. Bintang film Freaky Friday itu juga tengah disibukan dengan serial televisi Lovestruck High, Devil May Care, dan Sick Note.

Perhatikan kesehatan mental

Setelah tinggal dan menetap di Dubai selama beberapa tahun bersama sang tunangan yang kini telah menjadi suaminya, baru-baru ini, bintang film Mean Girls itu bercerita dan membagikan beberapa tips dalam menjaga kesehatan mental.

Bagi Lohan, kesehatan adalah hal yang serius dan harus diperhatikan.

Pemilik nama lengkap Lindsay Dee Lohan itu tidak hanya berkomitmen pada rutinitas olahraga yang teratur, tapi juga mengatakan dia sangat memprioritaskan kesehatan mentalnya dan semua hal baik dalam hidupnya, seperti rutin melakukan olahraga yang dia sukai dan mengatur pola makan yang seimbang.

Hal itu disampaikan dalam sebuah kesempatan bersama Health untuk promosi iklan kesehatan melalui Super Bowl kreasi Planet Fitness.

"Planet Fitness memiliki lingkungan yang inklusif. Rasanya seperti berada di ruang yang aman di mana Anda tidak perlu khawatir bahwa semua orang melihat Anda. Saya suka bahwa mereka juga mempromosikan aspek kesehatan mental yang positif (berolahraga)," ujar Lohan.

Menurut Lohan, orang-orang sering melupakan kesehatan mental dan terlalu fokus pada kesehatan fisik. Untuk menunjang kesehatan mental fisik, Lohan sering melakukan aktivitas olahraga untuk meningkatkan hormon endorfin yang membuatnya merasa lebih baik, tiduk menjadi nyenyak, dan menghilangkan stress.

"Saya juga menyukai gagasan bahwa ketika Anda berolahraga, Anda bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Inilah perawatan diri. Meskipun olahraga hanya rutinitas biasa. Tetapi, itu sangat penting bagi saya," imbuhnya.

Lohan berolahraga setidaknya tiga atau empat hari seminggu. Dia biasanya lebih suka berolahraga dan memilih joging atau lari cepat di dalam ruangan dengan menggunakan treadmill.

"Tetapi ini juga tentang orang-orang di sekitar Anda. Anda harus memastikan Anda memiliki sistem pendukung yang baik, dan orang-orang di sekitar Anda memberikan stabilitas yang baik," ujarnya.

Selain berolahraga, Lohan juga sangat memperhatikan asupan makanan harian yang sehat untuk menjaga stamina secara secara fisik dan mental. Hal tersebut juga akan berdampak baik bagi kesehatan kulitnya.

"Saya mencoba fokus pada keseimbangan gizi makanan. Saya suka memasak dan melihat resep, jadi itu adalah sesuatu yang membantu saya memasukkan makanan sehat," ujarnya.

"Terkadang ketika saya menginginkan makanan cepat saji, saya akan segera memesan menu makanan anak-anak, itu trick. Biasanya saya melakukan itu sekali dalam sebulan. Sekali lagi, ini tentang menyeimbangkan hal-hal dengan banyak pilihan sehat dan bergizi lainnya," lanjutnya.

Untuk menjaga mesehatan mental, Lohan juga melakukan aktivitas meditasi setiap hari. Sekali sehari, Lohan mengaku meluangkan waktu 10 hingga 15 menit, kemudian melakukan beberapa latihan pernapasan yang juha dipasangkan dengan beberapa doa rohani, hal ini akan meningkatkan fokusnya.

Pernikahan

Perempuan berusia 36 tahun itu memutuskan untuk menikahi Bader Shammas, seorang pria muslim asal Dubai. Pernikahan terjadi pada pertengahan 2022 setelah sebelumnya mereka bertunangan di November 2021. Kini resmi jadi istri Bader Shammas, Lindsay Lohan sedikit berbagai mengenai rumah tangganya.

Saat menghadiri acara TV The Drew Barrymore. Lohan tampak tersipu saat host kala itu menceritakan rasa babagiannya pascamenikah.

"Aku masih malu bicara soal ini. Tapi kurasa karena rasa kegembiraannya, kayak, sekarang kan aku udah punya teman hidup dan aku jadi sangat protektif terhadap hubungan kami berdua dengan cara kami masing-masing. Aku baru memasuki tahap ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Lohan juga memberitahukan keputusannya untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dia dan Bader Shammas menikah pada April 2022 dan baru mengumumkan pernikahan beberapa bulan setelahnya.

Diakui Lohan, merahasiakan pernikahan ini terbilang sulit. Lantaran sang suami melamarnya saat tengah syuting film Falling for Christmas.

"Yang sulit dari menjaga rahasia ini karena dia melamarku di lokasi syuting Falling for Christmas, tidak saat sedang pengambilan gambar tapi di lokasi syuting yang sama. Aku tidak memberitahu siapapun di sana karena tidak ingin membuat mereka salah fokus dari pekerjaan. Aku menahan diri untuk tidak bicara soal lamaran itu sementara di film juga ada adegan lamaran. Ini susah banget! Aku nggak bisa melakukan ini!" jelasnya.

Lohan juga membeberkan bahwa sejak awal mengenal Bader Shammas, dia sudah yakin bahwa pria tersebut akan menjadi suaminya. Dia sangat yakin sampai-sampai kekasihnya saat itu merasa dia sudah gila.

Shammas diketahui berprofesi sebagai ahli keuangan. Dia memegang jabatan asisten wakil presiden di Credit Suisse, salah satu bank investasi dan manajemen investasi terkemuka di dunia asal Swiss.

Sejauh ini, Lohan mengaku begitu nyaman hidup di Dubai. Ia menyebut di sana jauh lebih nyaman.

"Aku pikir itu karena paparazzi ilegal di sana. Aku menemukan kehidupan privat, dan aku bisa memberikan waktu untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tinggal di sana karena aku belajar untuk mengapresiasi apa yang terjadi, melakukan pekerjaanku, dan meninggalkannya, dan menjalani kehidupan normal," tandas Lohan.