U2 Kecam Kekerasan di Gaza, Serukan Gencatan Senjata dan Akses Bantuan Kemanusiaan

GRUP musik legendaris U2 menyampaikan sikap mereka terkait konflik di Gaza. Melalui pernyataan di situs resmi, Bono, The Edge, Adam Clayton, dan Larry Mullen Jr. mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, menyerukan pembebasan sandera Israel yang tersisa, serta mendesak akses bantuan medis dan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

“Situasi di Gaza telah lama mengerikan, tetapi pemblokiran bantuan kemanusiaan dan rencana perebutan militer atas Kota Gaza membawa konflik ini ke wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis U2. “Kami bukan ahli politik Timur Tengah, tapi kami ingin penonton tahu di mana posisi kami.”

Bono, dalam pernyataan pribadinya, mengaku awalnya enggan terlibat langsung dalam isu ini karena kompleksitasnya. Namun, gambar anak-anak kelaparan di Gaza membuatnya teringat pengalamannya menyaksikan kelaparan di Ethiopia.

“Ketika kematian massal warga sipil, khususnya anak-anak, tampak begitu disengaja, kata ‘jahat’ bukanlah hiperbola. Dalam teks suci Yahudi, Kristen, dan Muslim, itu adalah kejahatan yang harus dilawan,” ujarnya.

Bono menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk eksis dan solusi dua negara. Namun ia mengecam tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ia sebut “tidak bermoral.” Ia menyerukan penghentian kekerasan di kedua pihak.

The Edge menambahkan, “Apa yang kita saksikan bukan tragedi jauh di sana, melainkan ujian bagi kemanusiaan bersama kita. Dari pengalaman di Irlandia, kami tahu perdamaian tidak dibangun lewat dominasi, melainkan lewat duduk bersama, mengakui martabat setara semua pihak, termasuk yang dulu kita takuti atau benci.”

Clayton dan Mullen Jr. juga menyampaikan seruan serupa: lindungi warga sipil dan hentikan konflik. (CNN/Z-2)