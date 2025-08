Daftar Episode Wednesday Season 2 Part 1

Wednesday Adams(Dok.Netflix)

WEDNESDAY Addams membawa kembali penonton ke lorong-lorong yang aneh di Nevermore Academy dalam Wednesday Season 2. Serial ini akan tayang perdana dengan Bagian 1 (Episode 1–4) pada 6 Agustus, diikuti oleh Bagian 2 pada 3 September.

Di Wednesday Season 2, Wednesday Addams (Jenna Ortega) harus menghadapi keluarga, teman, dan musuh lama, yang membawanya ke tahun lain penuh kekacauan gelap dan aneh yang menyenangkan. Dengan kecerdasan tajam dan pesona datar khasnya, Wednesday juga terjebak dalam misteri supranatural yang mengerikan.

“Wednesday memasuki musim ini dengan keyakinan dia mengenal Nevermore,” kata co-creator, showrunner, dan produser eksekutif Alfred Gough dan Miles Millar dikutip Media Indonesia dari Tudum, Rabu, (6/8).

“Tapi begitu dia kembali, tidak ada yang terjadi seperti yang dia harapkan. Dia berpikir dia akan mengendalikan segalanya, bahwa dia tahu di mana semua rahasia tersembunyi, tapi dia tidak. Tidak ada yang seperti yang terlihat di Musim 2.”

Berikut detail judul Wednesday Season 2 Part 1:

1. Episode 1: Here We Woe Again

Penulis: Alfred Gough & Miles Millar, sutradara: Tim Burton.

2. Episode 2: The Devil You Woe

Penulis: Matt Lambert, sutradara: Paco Cabezas.

3. Episode 3: Call of the Woe

Penulis: Valentina Garza, sutradara: Paco Cabezas.

4. Episode 4: If These Woes Could Talk

Penulis: Lauren Otero, sutradara: Tim Burton.

