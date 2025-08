7 Drakor Terbaik Ji Sung dengan Rating Tertinggi, Wajib Nonton!

Drama yang dibintangi Ji Sung(Freepik)

AKTOR berbakat Ji Sung selalu berhasil mencuri hati penonton dengan aktingnya yang memukau di berbagai drama Korea. Dari thriller penuh ketegangan hingga romansa yang mengharukan, Ji Sung mampu menghidupkan setiap karakter dengan luar biasa. Berikut adalah tujuh rekomendasi drakor terbaik Ji Sung dengan rating tertinggi yang pasti bikin kamu ketagihan menonton. Yuk, simak daftarnya!

1. Kill Me, Heal Me (2015) - Rating 8.3/10

Dalam Kill Me, Heal Me, Ji Sung memerankan Cha Do Hyeon, seorang pria dengan gangguan identitas disosiatif yang memiliki tujuh kepribadian berbeda. Bersama psikiater Oh Ri Jin, ia berjuang mengendalikan kepribadiannya. Akting Ji Sung di drama ini luar biasa, terutama saat ia beralih antar kepribadian dengan mulus. Drama ini penuh dengan romansa, komedi, dan momen emosional yang bikin penonton terpukau.

2. Defendant (2017) - Rating 8.2/10

Ji Sung berperan sebagai Park Jeong U, seorang jaksa yang terbangun di penjara dengan vonis hukuman mati dan amnesia. Ia harus mengingat masa lalunya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Defendant adalah thriller hukum yang penuh ketegangan dengan alur cerita yang bikin penasaran. Penampilan Ji Sung di sini benar-benar menunjukkan kemampuan aktingnya yang mendalam.

Baca juga : Ji Sung Ungkap Pengalaman Perankan Dua Karakter Sekaligus

3. The Devil Judge (2021) - Rating 8.1/10

Di drama dystopia The Devil Judge, Ji Sung memerankan Kang Yo Han, seorang hakim karismatik yang mengadakan pengadilan brutal di tengah masyarakat yang kacau. Karakternya penuh misteri, membuat penonton bertanya-tanya apakah ia pahlawan atau penutup. Drama ini menawarkan ketegangan tinggi dan akting Ji Sung yang sangat kuat.

4. Familiar Wife (2018) - Rating 7.7/10

Familiar Wife adalah drama romansa fantasi di mana Ji Sung berperan sebagai Cha Joo Hyuk, seorang pria yang hidup monoton hingga sebuah insiden mengubah hidupnya secara drastis. Bersama istrinya, Seo Woo Jin, ia menghadapi dilema emosional yang menyentuh. Drama ini cocok untuk kamu yang suka cerita ringan tapi penuh makna.

5. Doctor John (2019) - Rating 7.6/10

Di Doctor John, Ji Sung memerankan dokter anestesi berbakat yang terlibat dalam kasus medis dan moral yang kompleks. Drama ini menggabungkan elemen medis dengan thriller, menampilkan sisi sensitif dan cerdas dari karakter Ji Sung. Ceritanya seru dan penuh dengan pelajaran hidup.

6. Entertainer (2016) - Rating 7.2/10

Ji Sung berperan sebagai Seok Ho, seorang manajer yang berjuang membangun label musik setelah kebangkrutan. Drama ini menyoroti perjuangan di dunia hiburan dengan sentuhan komedi dan inspirasi. Penampilan Ji Sung di Entertainer menunjukkan sisi hangat dan penuh semangat dari karakternya.

7. Connection (2024) - Rating 7.1/10

Dalam Connection, Ji Sung memerankan Jang Jae Gyeong, seorang detektif yang terjebak dalam jaringan narkoba. Drama ini penuh aksi dan ketegangan, dengan Ji Sung menampilkan karakter yang penuh konflik batin. Ceritanya seru dan cocok untuk penggemar thriller.

Mengapa Ji Sung Selalu Jadi Sorotan?

Ji Sung dikenal karena kemampuannya memerankan karakter yang kompleks dengan emosi mendalam. Setiap drama yang ia bintangi selalu mendapat pujian karena aktingnya yang natural dan penuh dedikasi. Dari peran detektif hingga pria dengan banyak kepribadian, Ji Sung selalu memberikan penampilan yang tak terlupakan.

Tips Menonton Drakor Ji Sung

Untuk menikmati drakor terbaik Ji Sung, pastikan kamu menonton di platform streaming legal seperti Netflix atau Viu. Siapkan camilan dan nikmati akting Ji Sung yang bikin kamu terhanyut dalam cerita. Jangan lupa untuk memilih drama sesuai genre favoritmu, apakah itu thriller, romansa, atau fantasi!

Kesimpulan

Tujuh drakor terbaik Ji Sung di atas adalah pilihan wajib untuk penggemar drama Korea. Dengan rating tinggi dan cerita yang menarik, drama-drama ini menunjukkan bakat akting Ji Sung yang luar biasa. (Z-10)